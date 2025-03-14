«СКБ Контур» и АЦТЛ активизируют цифровизацию транспортного комплекса России

«СКБ Контур» вступил в Ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика» (АЦТЛ) — объединение крупнейших участников транспортного комплекса России, нацеленного на его цифровую трансформацию. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» — центр компетенций, созданный в 2019 г. при поддержке Министерства транспорта России и российских транспортно-логистических компаний. Ассоциация объединяет 23 участника, включая такие крупные организации, как «Российские железные дороги», «Аэрофлот» и «Автодор».

Цель АЦТЛ — создание и развитие единого мультимодального цифрового транспортного и логистическая пространства — совпадает со стремлениями «СКБ Контур» как оператора ЭДО. Цифровые решения повышают эффективность участников отрасли, делают их бизнес безопаснее и прозрачнее. Ассоциация и «СКБ Контур» уже на протяжении нескольких лет взаимодействуют при разработке стратегических инициатив и создании для транспортного комплекса нормативного базиса, отвечающего требованиям современного этапа развития отрасли.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Сервисы «СКБ Контур» использует каждый третий бизнес в стране — это 2,5 млн компаний. С 2022 г. мы развиваем направление электронных перевозочных документов: транспортных накладных, путевых листов и заказ-заявок. Вступление в АЦТЛ — стратегический шаг, который позволит глубже понимать потребности отрасли и предлагать еще более эффективные решения. Цель нашего партнерства — помочь миллиону компаний, от малых перевозчиков до крупных грузовладельцев, отказаться от бумажного документооборота и довести объем электронных перевозочных документов до 5 млрд в год».

Масштабирование цифровых технологий обмена юридически значимыми документами и данными часто требует экспериментов и пилотных проектов с крупными участниками отрасли, в ходе которых такие решения проверяются на практике. Кроме того, для соблюдения баланса интересов подготовка нормативных активов, требуемых для внедрения и применения технологий, должна обсуждаться с участием трех сторон — поставщиков решений, транспортных компаний, органов власти. Формат ассоциации позволяет сделать такую работу результативной и выработать консолидированную позицию за счет более плотного взаимодействия игроков рынка.

Сотрудничество АЦТЛ и «СКБ Контур» будет способствовать упрощению перехода бизнеса на электронные перевозочные документы, поможет обеспечить бесшовную интеграцию цифровых инструментов в процессы логистики, повысит доступность технологий как для крупнейших игроков отрасли, так и для их контрагентов, создаст условия для комфортного перехода на цифру.

Полина Давыдова, директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»: «Развитие электронного документооборота в транспортной отрасли идет невероятно быстрыми темпами. В этом году запланировано расширение ЭДО на транспорте, в том числе – подключение к ЭДО новых типов документов. Кроме того, отрасль продолжает вести работу по формированию и созданию национальной цифровой транспортно-логистической платформы «ГосЛог», в рамках которой ЭДО уделяется существенное внимание. Вступление «СКБ Контур» в Ассоциацию создаст дополнительные условия для гармоничного развития ЭДО в транспортно-логистической отрасли».