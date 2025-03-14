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Российский морской регистр судоходства ставит заслон киберштормам с помощью отечественной системы «Блокхост-Сеть 4»

В условиях постоянного роста киберугроз Российский морской регистр судоходства (РС) укрепил свою цифровую оборону. Выбор пал на отечественную систему защиты информационных ресурсов «Блокхост-Сеть 4», разработанную компанией «Газинформсервис». Это решение обеспечивает защиту данных и бесперебойную работу критически важных сервисов, соответствуя требованиям кибербезопасности в эпоху импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

«Блокхост-Сеть 4» — это мультиплатформенное средство, обеспечивающее комплексную защиту от различных типов угроз. Ее централизованное управление позволяет контролировать безопасность данных независимо от их географического расположения, упрощая администрирование и повышая оперативность реагирования на инциденты. Это позволяет минимизировать риски и гарантирует, что критически важные сервисы, на которых основана деятельность РС, будут работать непрерывно. Выбор отечественного решения также исключает зависимость от зарубежных поставщиков и позволяет РС сохранить контроль над своей информационной безопасностью.

«За последние несколько лет наш продукт благодаря опыту разработки под OC Windows, использованному при создании версии под Linux-платформы, стал лидером среди СЗИ в своем классе. Использование одновременно на рабочих станциях OC Windows и OC Linux позволило заказчику плавно перейти на отечественные платформы», — отметил менеджер продукта «Блокхост-Сеть 4» Константин Хитрово.

«Регистр уже несколько лет использует СЗИ "Блокхост-Сеть". Выбор для нас был очевиден. Самое важное для нашей работы — комплексная защита информации. Это СЗИ прекрасно справляется с такими задачами, как: защита от несанкционированного доступа на этапе загрузки операционной системы и в процессе ее функционирования; противодействие краже конфиденциальной информации; управление жизненным циклом средств двухфакторной аутентификации; выполнение требований приказов ФСТЭК России», — отметил Вячеслав Трушин, руководитель проектов ПД ИТР и ТЗИ Регистра.

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