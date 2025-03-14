МТС запустила в эфир в Алтайском крае отечественные базовые станции «Иртея»

МТС сообщает об успешном запуске в эфир двух отечественных базовых станций «Иртея» в Алтайском крае. Одна из них установлена в поселке Октябрьский Кулундинского района, другая – в селе Топольное Солонешенского района. В каждом из населенных пунктов проживает порядка 1000 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Базовые станции «Иртея» могут работать в диапазоне 800 МГц и 1800 МГц, обеспечивая устойчивую голосовую связь и высокоскоростной интернет от МТС для жителей Октябрьского и Топольного. Сеть 4G МТС охватывает весь жилой сектор, а также социально значимые объекты – школу, почтовое отделение и ФАП.

«В Алтайском крае доля сельского населения составляет около 40% жителей, и пока не все из них имеют доступ к стабильной связи и скоростному мобильному интернету. Именно поэтому МТС развивает телеком-инфраструктуру, уделяя внимание в первую очередь совсем небольшим населенным пунктам, чтобы их жителям были доступны те же цифровые возможности, что и горожанам. Например, пользоваться госуслугами или онлайн-шопингом, общаться с помощью месседжеров и соцсетей – для всего этого необходим высокоскоростной мобильный интернет, которым МТС обеспечивает все большее количество селян», — сказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Алтайский край в числе первых регионов России получила оборудование российского телеком-вендора «Иртея», 50% акций которого принадлежит ПАО «МТС».