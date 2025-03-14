CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС запустила LTE еще в ряде населенных пунктах Тонкинского района Нижегородской области

МТС запустила LTE в пяти селах Тонкинского района Нижегородской области — Большом Содомово, Бердниках, Пахутино, Кодочигах и Старых Краях, обеспечив высокоскоростным мобильным интернетом около 1400 жителей этих населенных пунктов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС продолжает масштабную модернизацию связи в регионе, расширяя покрытие 4G в удаленных населенных пунктах. Компания «включила» LTE в пяти селах Тонкинского района: Большое Содомово, Бердники, Пахутино, Кодочиги и Старые Краи, ранее МТС предоставляла голосовую связь в этих селах. Новое покрытие охватывает все ключевые инфраструктурные объекты: школы и фельдшерско-акушерские пункты, сельские клубы и библиотеки, почтовые отделения и другие важные учреждения. Это улучшит качество жизни сельчан и даст новые возможности для развития удаленных территорий.

«Мы продолжаем развивать сеть в удаленных районах Нижегородской области, включая Тонкинский район - один из самых отдаленных в регионе. Его уникальность заключается в сохранении самобытной культуры. На этой земле исторически проживают представители различных народов: потомки старообрядцев, марийцы и другие этнические группы. Все они бережно хранят культурное наследие своих предков, а народные праздники стали ярким воплощением многовековых традиций. Высокоскоростной мобильный интернет открывает для местных жителей новые возможности: они могут развивать онлайн-бизнес, получать дистанционное образование, пользоваться цифровыми госуслугами и делиться культурным наследием своего района с широкой аудиторией», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Интеграция цифрового рубля потребует значительных усилий, считают участники опроса

Softline потратит больше 300 миллионов на покупку двух разработчиков

Компании с госучастием охладели к российским ПО и электронике: второй год подряд они тратят на это все меньше денег

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2025. Регистрация открыта

Заморожен проект российского электромобиля «как у Илона Маска»

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля

Конференции

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще