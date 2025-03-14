Аналитика «МТС Линк»: россияне стали проводить больше онлайн-встреч и меньше вебинаров в зимний период

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, оценила деловую активность пользователей в зимний сезон. По сравнению с прошлой зимой, количество проведенных встреч выросло на 66%, а число вебинаров уменьшилось на 13%. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Фокус пользователей «МТС Линк» сместился от онлайн-обучения к рабочим обсуждениям и совещаниям. Если зимний сезон 2023/2024 доля вебинаров среди всех онлайн-мероприятий составляла 39%, то зимой 2024/2025 она снизилась до 17%. Общее количество мероприятий на платформе «МТС Линк» этой зимой выросло на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Как и прошлой зимой, в этом сезоне пользователи предпочитали созваниваться и подключаться к вебинарам с помощью ноутбуков и стационарных компьютеров. Этой зимой пользователи проводили еще меньше встреч и вебинаров «на ходу», чем в прошлом году: их доля снизилась на два процентных пункта.

Зимняя деловая активность и совместная работа

Самым активным зимним месяцем с точки зрения проведения деловых встреч, как и в прошлом году, стал февраль. Пятерка регионов-лидеров по количеству проведенных онлайн-совещаний также не изменилась: как и прежде, лидируют Москва и Санкт-Петербург, далее следуют Московская область, Краснодарский край и Республика Татарстан.

Заметно выросла активность пользователей сервиса для совместной работы «МТС Линк Доски». Всего в зимнем сезоне 2024/2025 создали в 3,5 больше «Досок», чем в аналогичный период прошлого года. Популярность отечественных решений для совместной работы увеличивается в связи с уходом западных сервисов, в том числе онлайн-доски Miro.

В феврале 2025 г. пользователи активнее обменивались сообщениями, чем в декабре 2024 . Количество пользователей, которые отправили хотя бы одно сообщение в «МТС Линк Чатах», выросло на 14%.

Обучение в холодное время года

В прошлый зимний сезон месяцем с наибольшим числом вебинаров стал февраль, а в 2024/2025 пользователи активнее всего учились в декабре. Среди регионов лидерами по количеству вебинаров как в зимнем сезоне 2023/2024, так и в 2024/2025, стали Москва, Санкт-Петербург и Мурманск. Прошлой зимой в топ-5 также вошли Московская область и Республика Татарстан, а этой зимой — Новосибирская и Нижегородская области.

Зимой пользователи «МТС Линк» обучались не только на вебинарах: они активно создавали и проходили новые программы в сервисе «МТС Линк Курсы». Этой зимой стартовало вдвое больше программ, чем прошлой. Больше всего курсов в декабре — феврале 2024/2025 создали в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Самарской и Московской областях.

Искусственный интеллект для эффективности и рабочего настроя

Самой часто используемой функцией «МТС Линк» на основе искусственного интеллекта (ИИ) остается размытие и замена фона, на втором месте — ИИ-расшифровка. Однако все больше популярности завоевывают необычные функции — например, более 10 тыс. пользователей зимой 2024/2025 воспользовались цифровыми аватарами.

Больше всего пользователей инструментов на основе ИИ в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Свердловской областях, Краснодарском крае, Республике Татарстан, Нижегородской и Новосибирской областях.