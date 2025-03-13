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«Рантайм» и «Консист Констракшн» объявили о сотрудничестве для автоматизации предприятий Белоруссии

Инжиниринговая компания «Рантайм», реализующая проекты в сфере автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), и поставщик оборудования «Консист Констракшн» (входит в группу «Ланит») согласовали условия партнерства. В рамках договора планируется внедрять решения для улучшения производственных процессов предприятий в Белоруссии. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Документ предусматривает совместную реализацию проектов для создания современных промышленных систем, индивидуальных технических предложений и обеспечения бесперебойной работы оборудования. Для достижения максимальной эффективности партнеры намерены объединить экспертизу и компетенции в области промышленных технологий.

Андрей Ралло, заместитель директора «Рантайм»: «Мы с энтузиазмом приступаем к этому значимому партнерству. Выбор «Консист Констракшн» в качестве поставщика продиктован его глубоким пониманием специфики промышленных процессов и схожими подходами к реализации проектов, стремлением внедрять лучшие практики в сфере автоматизации. Наше взаимодействие базируется на общих принципах качества. Партнер предлагает современное оборудование для построения надежных АСУ ТП, которое полностью соответствует требованиям функциональности комплексов программно-технических средств. Мы уверены, что объединение компетенций позволит создавать комплексные решения, отвечающие самым высоким стандартам промышленной безопасности».

Нина Михайлова, руководитель партнерского отдела «Консист Констракшн»: «Наше видение сотрудничества направлено на создание сильного профессионального сообщества специалистов, которые будут работать с решениями на базе оборудования от «Консист Констракшн». Мы стремимся не только расширить географию присутствия, но и привнести инновационные технологии в различные отрасли промышленности Республики Беларусь, поддерживая современные стандарты эффективности и качества. Уверены, что партнерство с «Рантайм» позволит достичь поставленных целей максимально эффективно, поскольку у этого системного интегратора богатый опыт реализации комплексных проектов автоматизации».

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