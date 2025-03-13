МТС включила LTE в селе Старая Брянь Заиграевского района

ПАО «МТС» запустила LTE-сеть в селе Старая Брянь Заиграевского района Бурятии. В результате установки нового телеком-оборудования населенный пункт получил высокоскоростной мобильный интернет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Связь LTE от МТС стала доступна для почти 600 жителей населенного пункта. Высокоскоростной мобильный интернет покрывает все жилые улицы, Старобрянскую сельскую библиотеку, Культурно-досуговый центр «Старобрянское», поликлинику, общеобразовательную школу, администрацию, а также дорогу, ведущую к знаменитому памятнику природы и археологии – пещере Старая Брянь, где нанесены рисунки-петроглифы.

«Старая Брянь стала еще одним селом, где появилась наша LTE-связь, ранее здесь был интернет от МТС в 3G стандарте. Сейчас сельские жители получили более скоростной доступ к государственным, медицинским, образовательным порталам, онлайн-банкам и другим важным сервисам и могут комфортно общаться по видео, смотреть фильмы, обучающие ролики по сельскому хозяйству, а туристы, решившие посетить легендарную пещеру-грот, оперативно делиться впечатлениями в соцсетях и мессенджерах», — сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.