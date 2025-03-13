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МТС ускорила интернет в селе с сохранившейся купеческой лавкой прошлого века

МТС обновила покрытие мобильной связи в селе Битки Новосибирской области. Специалисты перевели устаревшие частоты 3G на современный стандарт LTE. В результате проведенных работ средняя скорость мобильного интернета выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Более быстрый мобильный интернет появился в Сузунском районе в селе Битки благодаря реализации большого проекта по переводу радиочастот — рефармингу. На сегодняшний день МТС в Новосибирской области полностью перевела почти все диапазоны связи на современный стандарт LTE.

«Мы видим, что количество телефонов с поддержкой только 3G на руках у абонентов стремительно сокращается. По нашим данным, более 83% жителей Новосибирской области для общения, работы, учебы и развлечений уже пользуются смартфонами с поддержкой 4G, а это значит, что возможности сети должны соответствовать запросам пользователей. Перевод частот на более современный стандарт необходим для обеспечения наших абонентов не только базовыми услугами связи — возможностью звонить и выходить в интернет. Подключение устройства к LTE позволяют смотреть ролики в хорошем качестве, совершать видео-звонки и загружать карты для навигации», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Село Битки — малый населенный пункт, однако важный с точки зрения сохранения истории региона. Здесь находится памятник архитектуры регионального значения — лавка купчихи Смирновой, построенная в 1904 г. Декор и композиционное решение здания позволяют отнести его к немногочисленным примерам каменного зодчества в русском стиле начала XX века в сибирской деревне.

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