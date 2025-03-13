Компания «ТрансТелеКом» с помощью ИИ обеспечивает контроль наличия СИЗ при работе на козловых кранах РЖД

По заказу Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом (ЦМ) ОАО «РЖД» компания «ТрансТелеКом» установила систему видеонаблюдения с функцией нейросетевой видеоаналитики на козловых кранах на грузовом дворе «Ногинск». Ее задача – контроль соблюдения техники безопасности и предотвращение травматизма на производстве. Об этом CNews сообщили представители компании «ТрансТелеКом».

Козловые краны – основное погрузочно-разгрузочное устройство на железной дороге. После оснащения системой видеонаблюдения с функцией нейросетевой видеоаналитики, с помощью специальных алгоритмов компьютерного зрения осуществляется непрерывный онлайн-мониторинг в режиме 24/7 за соблюдением техники безопасности и охраны труда при работе крана. О возникновении какой-либо нештатной ситуации система мгновенно информирует оперативно-диспетчерский персонал. Система позволяет фиксировать самые разные параметры – от наличия персонала внутри опасной зоны до отсутствия на сотруднике средств индивидуальной защиты (каска, перчатки, светоотражающий жилет и др.). При этом точность распознавания – свыше 96%, ложные срабатывания минимизированы, «человеческий фактор» исключен.

«Внедрение системы видеоаналитики с ИИ-моделями позволяет перевести процесс детекции нарушений на цифровой уровень, сокращая риски травматизма и повышая культуру соблюдения техники безопасности», – отметил заместитель генерального директора АО «Компания ТрансТелеКом» по системной интеграции и цифровым платформам Константин Болтрукевич.