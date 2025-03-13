CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

Компания «ТрансТелеКом» с помощью ИИ обеспечивает контроль наличия СИЗ при работе на козловых кранах РЖД

По заказу Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом (ЦМ) ОАО «РЖД» компания «ТрансТелеКом» установила систему видеонаблюдения с функцией нейросетевой видеоаналитики на козловых кранах на грузовом дворе «Ногинск». Ее задача – контроль соблюдения техники безопасности и предотвращение травматизма на производстве. Об этом CNews сообщили представители компании «ТрансТелеКом».

Козловые краны – основное погрузочно-разгрузочное устройство на железной дороге. После оснащения системой видеонаблюдения с функцией нейросетевой видеоаналитики, с помощью специальных алгоритмов компьютерного зрения осуществляется непрерывный онлайн-мониторинг в режиме 24/7 за соблюдением техники безопасности и охраны труда при работе крана. О возникновении какой-либо нештатной ситуации система мгновенно информирует оперативно-диспетчерский персонал. Система позволяет фиксировать самые разные параметры – от наличия персонала внутри опасной зоны до отсутствия на сотруднике средств индивидуальной защиты (каска, перчатки, светоотражающий жилет и др.). При этом точность распознавания – свыше 96%, ложные срабатывания минимизированы, «человеческий фактор» исключен.

«Внедрение системы видеоаналитики с ИИ-моделями позволяет перевести процесс детекции нарушений на цифровой уровень, сокращая риски травматизма и повышая культуру соблюдения техники безопасности», – отметил заместитель генерального директора АО «Компания ТрансТелеКом» по системной интеграции и цифровым платформам Константин Болтрукевич.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Softline потратит больше 300 миллионов на покупку двух разработчиков

Компании с госучастием охладели к российским ПО и электронике: второй год подряд они тратят на это все меньше денег

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2025. Регистрация открыта

Заморожен проект российского электромобиля «как у Илона Маска»

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля

Шпионское приложение северокорейских хакеров нашлось в магазине приложений для Android. Оно записывает звонки и делает снимки экрана

Конференции

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще