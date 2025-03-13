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Интернет оператора «Мотив» «летает» на новом ледовом объекте Екатеринбурга

Сотовый оператор «Мотив» подтвердил высокую работоспособность сети при высоких нагрузках на новом ледовом объекте столицы Урала – «УГМК-Арена». Первый матч КХЛ «Автомобилист» – «ЦСКА» здесь состоялся 10 марта и собрал 10,5 тыс. болельщиков. Во время игры у абонентов уральского оператора мобильный интернет буквально «летал», а голосовые вызовы совершались без задержек – связь была стабильной. Об этом CNews сообщили представители компании «Мотив».

«Болельщики с SIM-картой уральского оператора без проблем делились в сети своими эмоциями. За время мачта они передали более 150 ГБ информации, это примерно 500 тыс. фотографий»,– сказали представители «Мотив».

Уральский оператор первым обеспечил новый объект Екатеринбурга высокоскоростным интернетом и стабильной сотовой связью. Испытание сети прошло еще в конце февраля 2025 г. – абоненты «Мотив» лично проверили связь на матче Молодежной Хоккейной Лиги.

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