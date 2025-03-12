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«Самолет» реализовал пилотный проект по внедрению нейросети для контроля закупок

Группа «Самолет» завершила пилотный проект по внедрению нейросети для контроля закупок «Тринити». Новый продукт в комбинации с уже существующими решениями в компании позволит снизить себестоимость закупок строительных материалов на 1-2%, автоматизировать бизнес-процесс и сведет к минимуму возможность возникновения ошибок. Об этом CNews сообщили представители ГК «Самолет».

Нейросеть «Тринити» с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) проводит быстрый аудит сделки по более чем двадцати критериям и по результатам анализа выдает рекомендации, по каким параметрам нужно доработать закупку, а также акцентирует внимание на неоднозначных показателях. Такой подход дает возможность вовремя отфильтровать неоптимальные цены и ненадежных поставщиков. Во время тестирования было проверено около 5% закупок «Самолета», приблизительный объем составляет 2000 позиций. Нейросеть обнаружила 100% ошибок, специально заложенных в данные, в частности, выявила переплату в 28 млн руб. Вручную проверить информацию из более чем 6000 источников, включая тендеры, рыночные цены, ФГИС ЦС и «ЕИС Закупки» невозможно, автоматизация работы позволяет экономить время и существенно ускоряет бизнес-процесс.

Внедрение ИТ-решений делает прозрачной систему закупок на всех этапах. «Самолет» уже несколько лет планомерно занимается цифровизацией закупок и создает собственные продукты в этой области. Девелопер разработал платформу 10D, один из модулей которой отвечает за проведение торгов на подрядные работы и материалы. Решение «Тендеры» автоматизирует регистрацию и аккредитацию контрагентов, а также проведение тендерных процедур для товаров, работ, услуг.

«Наша главная цель — закупать максимально эффективно, как по стоимости, так и по качеству. «Самолет» стремится к тому, чтобы закупочные процедуры соответствовали всем современным стандартам, поэтому мы широко используем инновационные технологии. При выборе решения нам было важно в результате получить бенчмарк на максимальное количество номенклатур и достоверность аналитики близкую к 100%, чтобы могли доверять полученным данным. Во время тестирования нейросеть «Тринити» показала себя отлично, сейчас мы смотрим, как она работает с реальными нагрузками, с полноценным потоком данных по всей компании. В будущем мы планируем с ее помощью делать бенчмарк по ценам на этапе торгов, это поможет при необходимости снижать цены, проводить переторжку, корректировать техзадания», — сказал Артем Блинов, директор по закупкам и тендерам группы «Самолет».

«Мы уверены, что внедрение «Тринити» в экосистему «Самолета» станет ориентиром для всего рынка», — отметил Ян Чикилев, основатель «Тринити».

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