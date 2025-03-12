Представлена модернизированная система автоматизированного проектирования Renga Professional

Компания «Ренга Софтвэа» представила модернизированную систему автоматизированного проектирования Renga Professional. Проект реализован при грантовой поддержке РФРИТ (группа ВЭБ) в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Решение внесено в Реестр российского программного обеспечения (реестровая запись № 19343). Об этом CNews сообщили представители РФРИТ.

Систему Renga Professional используют для комплексного проектирования зданий и сооружений по технологии ТИМ/BIM (Building Information Modeling). Своей функциональностью она позволяет заменить иностранные решения Autodesk Revit, Archicad и AutoCAD. При этом в российской системе представлен новый подход и способ проектирования – впервые в САПР появилась возможность совместной работы разных специалистов над одним строительным проектом в режиме реального времени.

«Для реализации нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и повышения востребованности отечественного программного обеспечения в части расширения его функционала необходимо продолжать вовлекать экспертное сообщество уже на этапе разработки "цифровых" продуктов. Это способствует созданию условий для укрепления технологического суверенитета России и улучшению координации отраслевого заказа на разработку отечественных "цифровых" решений через отраслевые комитеты и индустриальные центры компетенций», – сказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Константин Михайлик.

Renga Professional позволяет компаниям оптимизировать расходы на администрирование, контроль и устранение ошибок, повысить производительность труда и снизить стоимость строительства.

«Разработка компании "Ренга Софтвэа" – отличная альтернатива зарубежным ИТ-решениям. Модернизированная при грантовой поддержке РФРИТ система Renga Professional позволяет увеличить скорость взаимодействия между всеми участниками строительного рынка, что в конечном итоге повысит уровень комфорта и безопасности людей», – отметил генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.

«Благодаря гранту РФРИТ мы дали возможность осуществлять не только параллельное проектирование зданий и сооружений в режиме “здесь и сейчас”, но и вести совместную работу в условиях ограниченного доступа к средствам связи. В результате использования такого подхода специалисты могут работать автономно, а при восстановлении связи синхронизировать актуальные данные со своими коллегами», – сказал генеральный директор «Ренга Софтвэа» Евгений Шувалов.

«На наш взгляд разработчики реализовали классный механизм, при котором нет никаких ограничений при совместной работе, чистая командная работа. В Renga Professional один специалист может дорабатывать модель, второй настраивать спецификации, с учетом данных модели, третий оформлять чертежи, и все это происходит параллельно в одном файле», – сказал генеральный директор проектной мастерской «Петергоф» Павел Слепнев.

Систему Renga Professional уже используют госкорпорация «Росатом», ДОМ.РФ и «ПроГород» (входят в группу ВЭБ), «Международная строительная компания» и другие организации. ПО также применяется для обучения специалистов в ведущих вузах (МАРХИ, МГСУ, СПбПУ, ДВФУ) и в колледжах 35 регионов России.

«НОТИМ всегда поддерживал работу РФРИТ, ведь именно подобные инициативы, направленные на поддержку ИТ-направления в строительном комплексе, – крайне важны и актуальны. Особенно значимо, что система Renga Professional, являющаяся прямым конкурентом иностранных аналогов, получила такую поддержку. Это не только способствует ее развитию и расширению доли на рынке, но и укрепляет конкурентоспособность российского ПО. Обновление программ с учетом специфики российских пользователей при поддержке грантов РФРИТ несомненно пойдет на пользу и обеспечит дальнейший рост аудитории», – сказал президент НОТИМ, руководитель Комиссии по цифровизации строительной отрасли и ЖКХ Общественного совета при Минстрое России Михаил Викторов.

В ноябре 2024 г. было объявлено, что холдинг Setl Group первым в России полностью спроектировал многоквартирный жилой дом в Новосаратовке Ленинградской области, используя на всех этапах отечественное программное обеспечение Renga Professional. А в Калининградской области компания «Агропромпроект» с помощью Renga Professional реставрирует старинный тевтонский замок, превращая его в современную гостиницу.