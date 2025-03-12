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МТС пришла к жителям еще четырех деревень Прикамья

ПАО «МТС» обеспечила стабильное покрытие сети сотовой связи в деревнях Суксунского, Бардымского, Карагайского и Кудымкарского районов. Еще около 1000 жителей Пермского края теперь могут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом. Проект по запуску связи в малых населенных пунктах реализован совместно с Министерством информационного развития и связи Пермского края. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря строительству новых базовых станций мобильная связь и LTE от МТС впервые появились в деревнях Ковалево, Усть-Тунтор, Кадилово и Большая Сидорова. Ранее в этих населенных пунктах не было связи ни одного оператора. Теперь жители деревень могут не только общаться с родными и близкими из любых уголков страны, но и пользоваться всеми возможностями интернета – от цифровых сервисов для онлайн-покупок и записи к врачу до просмотра фильмов и сериалов в высоком качестве.

«Мы понимаем, что стабильная голосовая связь и наличие мобильного интернета особенно важны для жителей небольших поселков и деревень. Благодаря этому представители старшего поколения могут в любое время оставаться на связи со своими детьми и внуками в мегаполисах, а молодежь, возможно, не станет покидать свою малую родину, ведь с приходом интернета будет развиваться и сам поселок. Мы продолжаем подключать к нашей сети малые населенные пункты региона, это одна из наших ключевых задач», – сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

«В регионе продолжается работа по обеспечению доступа населению к цифровым сервисам. За прошлый год по национальному проекту «Цифровая экономика» и региональной госпрограмме «Развитие информационного общества» обеспечены связью 19 малых населенных пунктов Прикамья, в которых проживает от 100 до 500 человек. На сегодняшний день 99,11% жителей края обеспечены сотовой связью и мобильным интернетом», – сказал министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.

Ранее МТС подключила гигабитный домашний интернет для жителей Соликамска и Добрянки.

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