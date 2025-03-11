В Брянске завершился проект по внедрению интеллектуальных транспортных систем

В Брянске завершился очередной этап внедрения интеллектуальных транспортных систем. Умное оборудование для контроля и управления дорожным движением в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» установила компания «НПО «ИТС».

В Брянской городской агломерации в 2023-2024 гг. были модернизированы светофорные объекты – на них смонтировано 22 современных цифровых контроллера. Благодаря гибкой настройке этого оборудования можно повысить пропускную способность на автомобильных трассах и сделать движение более комфортным. Кроме того, агломерация получила метеостанцию, которая собирает, обрабатывает и хранит метеоданные, и 85 детекторов транспорта, в том числе видеодетекторы «ПАУК Трафик».

«ПАУК Трафик» работает на основе нейросетевых технологий с использованием технологий машинного зрения. Устройство определяет параметры транспортного потока, направление и скорость движения, распознает до 13 типов транспортных средств, в том числе спецтехнику.

Все оборудование интегрировано с единой цифровой платформой и ее модулями для сбора и аналитики полученных данных, в том числе о неблагоприятных погодных условиях и гололеде, в режиме реального времени. Информация передается в ситуационный центр для контроля и управления дорожным движением.

Ситуационный центр, а также ЦОД для хранения и обработки данных с детекторов и метеостанции созданы при участии «НПО «ИТС». Установка оборудования выполнена по заказу Департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области и ГАУ «Центр геоинформационных технологий Брянской области».