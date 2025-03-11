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СК «Двадцать первый век» установит «Калькулятор МСФО 17»

СК «Двадцать первый век» установит «Калькулятор МСФО 17». Расчеты для первой отчетности по новым стандартам компания уже провела в программе в ходе проекта. Об этом CNews сообщили представители компании «Синтегро консалтинг».

Мария Саленик, начальник планово-экономического отдела СК «Двадцать первый век»: «При выборе было важно, чтобы программа автоматизировала каждый шаг: начиная с загрузки данных и заканчивая формированием проводок. Определяющими факторами была совместимость с собственной учетной системой, а также положительные отзывы и опыт работы на страховом рынке».

Настроить интеграцию позволил модульный подход, используемый при создании «Калькулятора МСФО 17» и других программ вендора. Программа становится частью ИТ-инфраструктуры, не требуя доработок, но при этом взаимодействует с другими системами.

Работа в «Калькуляторе МСФО 17» включает четыре этапа: загрузка данных из актуарного и бухгалтерского учета, проведение расчетов, формирование проводок и создание отчетов для выгрузки в XBRL.

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