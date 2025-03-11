Российские компании проверят на готовность к единой цифровой среде

В начале марта 2025 г. стартовало третье всероссийское исследование готовности бизнеса к цифровой трансформации. Эксперты Comindware, «Руссофт» и Artezio (входит в группу «Ланит») проанализируют, как российские компании создают единое цифровое пространство для работы и какие инструменты автоматизации помогают бизнесу повышать эффективность в новых условиях. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

Третье всероссийское исследование цифровой трансформации охватит все ключевые отрасли экономики и впервые сфокусируется на проблеме интеграции различных ИТ-решений в единую корпоративную экосистему. Особое внимание будет уделено анализу причин, по которым компании, несмотря на внедрение современных технологий, не могут полностью отказаться от устаревших инструментов управления бизнес-процессами.

«Предыдущие исследования показали, что более 60% российских компаний продолжают управлять ключевыми процессами через Excel и электронную почту даже после внедрения специализированных ИТ-решений. В этом году мы хотим понять, насколько разрозненность информационных систем влияет на эффективность цифровой трансформации, – сказал Игорь Простоквашин, ведущий аналитик Comindware. – Предварительные данные указывают на то, что отсутствие единой цифровой среды может снижать эффективность работы компаний на 30-40% и существенно увеличивать риски потери важных данных».

Новое исследование также затронет вопросы импортозамещения и оценит готовность российских предприятий к переходу на отечественные платформы комплексной автоматизации. Эксперты проанализируют, как компании решают задачу интеграции различных решений в единую экосистему и какие подходы оказываются наиболее эффективными.

«За последние годы российская ИТ-индустрия совершила качественный скачок в развитии технологий для цифровой трансформации бизнеса. Сейчас критически важно понять, насколько эффективно предприятия используют эти возможности, – отметил Валентин Макаров, президент «Руссофт». – Результаты исследования помогут нам оценить реальный спрос на отечественные решения и определить направления, требующие дополнительных усилий со стороны разработчиков. Это особенно важно в контексте формирования технологического суверенитета страны».

Исследование продлится до 1 марта 2026 г. В течение года организаторы будут публиковать промежуточные результаты, которые помогут бизнесу лучше понимать современные тренды цифровой трансформации и принимать более взвешенные решения об инвестициях в технологии. Особое внимание будет уделено успешным примерам создания единой цифровой среды в российских компаниях.

«Мы видим растущий запрос на комплексные решения, которые позволяют управлять всеми аспектами цифровой трансформации в рамках единой платформы, – сказал Игорь Простоквашин. – Новое исследование поможет определить оптимальные стратегии перехода от фрагментированной ИТ-инфраструктуры к интегрированным решениям, учитывающим специфику российского рынка».

«Наш опыт разработки ИИ-решений показывает, что успех цифровой трансформации во многом зависит от качества данных и процессов внутри компании, – отметил Сергей Матусевич, директор по развитию web и ИИ-технологий Artezio. – В рамках исследования мы хотим понять, насколько российские предприятия готовы к внедрению современных технологий искусственного интеллекта и какие организационные барьеры необходимо преодолеть для успешной интеграции AI в бизнес-процессы. Это особенно важно сейчас, когда искусственный интеллект становится ключевым фактором конкурентоспособности».

Организаторы приглашают к участию представителей бизнеса всех уровней. Результаты исследования будут доступны бесплатно, а участники получат персонализированные рекомендации по оптимизации процессов цифровой трансформации в своих компаниях.

Принять участие в исследовании можно, заполнив онлайн-анкету. Опрос займет не более 15 минут. Все данные будут обработаны со строгим соблюдением конфиденциальности. Итоги исследования будут представлены в начале 2026 г.