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Powercom выпустила новый трехфазный блок распределения питания PDU-32A-type 5

Компания Powercom представила новый трехфазный блок распределения питания вертикального монтажа PDU-32A-type 5, разработанный для оптимизации управления электропитанием в серверных и шкафах.

PDU-32A-type 5 оснащен гидравлическим электромагнитным блоком управления, шестью однофазными 16-амперными автоматическим выключателями для защиты блока питания от перегрузки и короткого замыкания.

Устройство оборудовано встроенными розетками IEC 320 C13 (30 шт.) и IEC 320 C19 (12 шт.) с фиксацией вилки. Каждый блок питания позволяет независимо одновременно включать или выключать розетки для управления энергопотреблением и безопасностью.

Также PDU-32A-type 5 оснащен интеллектуальным монитором MP485, отображающим уровень нагрузки в реальном времени. Данная опция гарантирует использование PDU с максимальной производительностью, но без опасности перегрузки. Общая выходная мощность составляет 32A. Устройство издаёт звуковой сигнал, предупреждая пользователя о перегрузке.

Кроме того, новый PDU может отслеживать информацию о потреблении электроэнергии и информацию об окружающей среде электронного и электрического оборудования на интеллектуальном блоке распределения электроэнергии для мониторинга и поддерживает удаленный доступ.

Ключевые особенности PCM-PDU-32A-type5: PDU имеет монтажный комплект кронштейнов для установки в стойку 0U, без использования дополнительного инструмента; защита от перегрузки и КЗ: гидравлический электромагнитный блок управления, 6 шт. (16А) однофазных выключателей; модель оборудована блоком управления МР485 с функцией горячей замены (Hot-swap). Это позволяет гибко обновлять и обслуживать оборудование, не влияя на выходное питание PDU; каскадная передача данных через стандартный интерфейс MODBUS; поддержка внешних датчиков температуры/влажности, задымления (опционально); поддержка обновления MP485, позволяет получить новейшие функции программного обеспечения; поддерживает максимум 64 последовательно включённых устройства; силовой кабель входящий в комплект: 5Gx6 мм 2x3 м (негорючий, не содержащий галогенов), штекер 32А IEC 60309 (штекер + розетка); Rack PDU имеет монтажный комплект кронштейнов для установки в стойку 0U, без использования дополнительного инструмента.

Блок распределения питания PDU-32A-type 5 выполнен из качественных компонентов и удобен в эксплуатации.

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