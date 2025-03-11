Интеграция системы электронных путевых листов (ЭПЛ) от компании «Калуга Астрал» с платформой дистанционных медицинских осмотров «Медикум» успешно завершена

Оператор информационной системы электронных перевозочных документов (ИС ЭПД) АО «Калуга Астрал» и разработчик системы дистанционных медицинских осмотров (СДМО) «Медикон» — компания «Медикум» — совместно реализовали возможность автоматического формирования электронных путевых листов с интеграцией данных о дистанционных предрейсовых медосмотрах. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астрал».

Реализованный сценарий работы

Пользователь создает и подписывает «Титул 1» в своей системе, указывая данные о рейсе, с использованием сервиса «1С-ЭПД». Информация о предрейсовом медицинском осмотре, пройденном через СДМО «Медикон», автоматически передается для формирования «Титула 2», который подписывается с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

На стороне клиента формируются и подписываются «Титул 3» (с данными о предрейсовом осмотре транспортного средства) и «Титул 4» (с показаниями одометра). После подписания всех четырех титулов они передаются через оператора ИС ЭПД в государственную информационную систему ЭПД (ГИС ЭПД).После Формируется динамический QR-код, который водитель может предъявить при проверке на дороге.

Теперь все партнеры компании «Медикум» могут использовать электронные путевые листы от компании «Калуга Астрал».

Антон Птушкин, главный менеджер по развитию направления «1С-ЭПД» ГК «Астрал»: «Как оператор ИС ЭПД, мы стремимся предоставить пользователям возможность работать с электронными перевозочными документами в удобной для них системе. Поэтому активно интегрируемся с ведущими бизнес-решениями, такими как СДМО "Медикон"».

Антон Костенко, представитель компании «Медикум»: «Наша цель — сделать систему медицинских осмотров максимально точной, прозрачной и доступной для компаний любого масштаба. СДМО "Медикон" упрощает прохождение предрейсовых медосмотров, снижает риски штрафов и ошибок. Вместе с "Калуга Астрал" мы предлагаем клиентам комплексное решение для задач различной сложности».