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«Группа Астра», «Крафттек» и NexTouch создадут инновационный ПАК для безопасной совместной работы с документами

Состоялось подписание трехстороннего договора о сотрудничестве между «Группой Астра», компанией «Крафттек», разработчиком сервиса онлайн-досок для совместной работы DotSpace, а также производителем дисплеев, интерактивного оборудования и другой техники для частного бизнеса и госсектора NexTouch. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Участники соглашения объединят свои ресурсы и экспертизу, чтобы создать программно-аппаратный комплекс (ПАК) для совместной работы корпоративных пользователей с разными типами документов. Решение будет ориентировано на ИТ-ландшафты любого масштаба и уровня защищенности, а его целевой аудиторией станет широкий спектр организаций: от небольших коммерческих компаний до крупных учебных учреждений и госкорпораций с территориально распределенной сетью филиалов, включая объекты КИИ.

Вендоры намерены задействовать в продукте собственные разработки и учесть лучшие мировые практики. В его состав войдут самое современное оборудование, интерактивные технологии, сертифицированная ОС Astra Linux, ПО для работы с документами и т.д. Все это позволит обеспечить соответствие актуальным требованиям рынка и возможность конкурировать с зарубежными аналогами в части безопасности, функционала и удобства.

С помощью ПАКа можно будет с минимальными затратами развертывать функциональные, стабильные и безопасные среды, где весь персонал заказчиков, включая «удаленщиков», будет совместно работать над множеством проектов и документов. Решение станет универсальным рабочим инструментом.

Наряду с интеграцией технологий, вендоры договорились вместе проводить тестирование и исследования, необходимые для разработки и дальнейшего развития продукта, а также участвовать в его популяризации на внутреннем и международном рынках. Кроме того, подписанный меморандум не ограничивает сотрудничество сторон созданием только одного ПАКа, в их планы входит дальнейшее взаимодействие, призванное насытить российский рынок и другими востребованными ИТ-решениями.

«Уверен, наше сотрудничество приведет к созданию передового решения, востребованного в различных отраслях. Мы не просто разрабатываем продукт — мы создаем экосистему, которая ускоряет цифровую трансформацию, повышает эффективность процессов и открывает новые возможности для бизнеса, образования и государственного сектора», — сказал Алексей Киричук, заместитель генерального директора ООО «Крафттек».

«Рады объединить многолетнюю экспертизу NexTouch в производстве сенсорных дисплеев и интерактивных средств отображения информации с лидерами российского рынка в области информационных технологий, разработки программного обеспечения и средств защиты информации. Создание инновационных и качественных продуктов для всех отраслей экономики ‒ наша общая важнейшая задача в укреплении технологического суверенитета России. Уверен, что совместный накопленный опыт будет эффективно применен в новых отечественных решениях, которые обеспечат комфортную работу, высокий уровень кибербезопасности, а также позволят уменьшить затраты современных российских организаций на внедрение цифровых инфраструктурных решений», ‒ отметил Владимир Крикушенко, генеральный директор компании NexTouch.

«Наше сотрудничество с партнерами очень значимо. Оно позволит сделать трехсторонний ПАК для интерактивной совместной работы сотрудников различных предприятий. Это покрывает запросы огромного количества пользователей\сотрудников заказчиков достаточно широкого сегмента. Astra Linux - самая защищенная операционная система, а в связке с сертифицированным ПО от Crafttech они обеспечат безопасность использования широкого спектра устройств в офисной среде: интерактивные дисплеи, электронные доски для совместной работы, и т.д. В общем, безопасно, интерактивно, и всё в едином реестре российского ПО!», – сказал Николай Прянишников, главный коммерческий директор «Группы Астра».

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