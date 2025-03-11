«Базис» реализовал управление репликацией и снапшотами для СХД Tatlin.Unified Gen2

«Базис» и Yadro объявили о глубокой интеграции флагманского решения для управления динамической инфраструктурой Basis Dynamix Enterprise и системы хранения данных Tatlin.Unified. Развитие технологического партнерства двух компаний позволит заказчикам управлять ключевыми функциями хранилищ Tatlin непосредственно через интерфейс Basis Dynamix Enterprise, что обеспечит дополнительную отказоустойчивость систем хранения данных и упростит управление динамической инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители компании «Базис».

Basis Dynamix Enterprise стал первым российским решением, реализовавшим управление системами хранения данных Tatlin.Unified (Gen1 и Gen2, релиз 2.8 и старше) через собственный интерфейс. Администраторы ИТ-инфраструктуры, использующие оба решения, получили в распоряжение инструменты для: создания и управления репликацией данных между системами хранения Tatlin.Unified; переключения между репликами для обеспечения отказоустойчивости; создания и управления моментальными снимками (snapshots) виртуальных машин; поддержки откатов к предыдущим состояниям виртуальных машин через систему моментальных снимков; работы с СХД в режиме прямого доступа (driver mode) для максимальной производительности.

Администраторы могут создавать отказоустойчивые геораспределенные системы, используя функционал репликации уровня СХД, что позволит свести к минимуму простой критичных систем в случае аварии площадки. Возможность создания моментальных снимков позволяет мгновенно возвращаться к предыдущим состояниям в случае сбоев. В Tatlin.Unified она реализована в рамках современной концепции Redirect-On-Write, предполагающей запись изменяемых данных на новое место, что повышает эффективность СХД. Кроме того, прямой доступ к СХД обеспечивает максимальную производительность при работе с данными.

Basis Dynamix Enterprise — флагманское решение компании «Базис» для управления динамической инфраструктурой, в том числе виртуальными серверами и кластерами Kubernetes. Особенностью решения являются возможность быстрого развертывания инфраструктуры, поддержка подхода Infrastructure-as-Code, интеграция с инструментами CI/CD и DevOps. Basis Dynamix занимает первое место в рейтинге российских платформ виртуализации отраслевого портала CNews. Согласно исследованию TMT Consulting, Basis Dynamix лидирует на российском рынке серверной виртуализации – доля решения составляет 35%.

Tatlin.Unified Gen2 — флагманские универсальные системы среднего класса от компании Yadro, предназначенные для решения корпоративных задач. Tatlin.Unified Gen2 позволяет реализовать различные конфигурации системы — от небольших all-flash систем на SSD-накопителях до гибридных SAS-систем петабайтного масштаба, что позволяет на базе одной системы хранить данные для максимально разнообразных задач, оптимизируя стоимость хранения.

Поддержка СХД компании Yadro в Basis Dynamix Enterprise была реализована еще в конце 2022 г. на первом поколении Tatlin.Unified Gen1. Начиная с версии Dynamix Enterprise 3.8.4, пользователь платформы мог создавать дисковые ресурсы на Tatlin и презентовать их виртуальным машинам. За прошедшие два года команды «Базиса» и Yadro проделали большую работу: появились инструменты клонирования (simple clone), что значительно ускорило процесс создания виртуальных машин из образов, была реализована очередь заданий для Tatlin, существенно расширились возможности API и т.д. Благодаря интеграции Basis Dynamix и СХД Tatlin в несколько раз выросла производительность на уровне управляющего слоя (control plane) инфраструктуры.

«Обеспечение совместимости наших решений с продуктами других лидирующих российских вендоров — одно из важнейших направлений деятельности технической команды «Базиса». Технологическое партнерство с Yadro усиливает нашу экспертизу в области СХД и помогает нам расширить возможности продуктовой экосистемы компании. Но главным выгодополучателем становятся наши заказчики, которые могут использовать новые инструменты для управления ИТ-инфраструктурой и обеспечения сохранности чувствительных данных», — отметил Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис».

«Многолетнее сотрудничество и профессионализм команд Yadro и «Базис» позволяют нам гарантировать высочайший уровень надежности совместных решений на всех этапах: от проектирования и поставок до внедрения и последующей поддержки. Интеграции с системами хранения данных Tatlin.Unified, реализованные нашими коллегами, в очередной раз подтверждают инженерный потенциал российских разработчиков и их способность отвечать самым высоким требованиям заказчиков», — отметил Павел Егоров, директор по продуктам компании Yadro.