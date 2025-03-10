Dreame: Сияющая чистота без хлопот

Среди новых продуктов, самыми яркими стали инновационные моющие вертикальные пылесосы Dreame Z30 AquaCycle™ и Z20 AquaCycle™, которые станут верными союзниками в уборке по дому.

«Сухая и влажная уборка 6-в-1». Основное преимущество Dreame Z30 AquaCycle™ - универсальная уборка 6 в 1. Эта технология позволяет справляться с любыми видами загрязнений на различных поверностях. Насадки не только отлично справляются с влажной уборкой, но и помогают в очистке твердых полов, ковров, мебели, труднодоступных зон и в груминге домашних животных, что делает его универсальным решением для всех видов уборки. Для эффективной борьбы с влажными и едкими загрязнениями пылесос оснащен уникальной технологией AquaCycle™. Dreame Z30 AquaCycle™ первый пылесос в линейке бренда, который оснащен непрерывной подачей водопроводной воды, благодаря чему автономно поддерживает свою чистоту, самостоятельно промывая и отжимая щетки на протяжении всего процесса уборки. Это позволяет не только избавиться от грязных разводов, но и сохранить качество полов. Резервуар для воды обьемом 400 мл обеспечивает уборку на площади 390 кв.м., охватывая все зоны уборки за один проход. Зарядка пылесоса осуществляется за счет док-станции, на которой можно разместить насадки и заряжать устройство, благодаря чему оно всегда готово к работе.

«Чистота и свежесть в доме». Пылесос демонстрирует лучшую в отрасли мощность всасывания 310 аВт на скорости 150 000 об./мин, что гарантирует быструю и эффективную уборку. Фильтрация HEPA 14 способна захватывать частицы, размер которых составляет всего 0,1 мкм, включая бактерии и вирусы. Благодаря данной системе, пылесос обеспечивает защиту от аллергенов и оберегает здоровье всех членов семьи. Dreame Z30 AquaCycle™ оснащен функцией круговой подсветки двойных щеток, которая подсвечивает скрытые загрязнения и работает в любых условиях освещения. Для еще более качественной уборки и оптимизации процесса, пылесос самостоятельно подбирает мощность для уборки мелких частиц или крупного мусора, все данные отображаются в режиме реального времени на ЖК-дисплее.

«Больше чистоты, меньше забот». Новинка обеспечивает сухую уборку во всем доме за 90 минут без подзарядки и максимально проста в эксплуатации, пылесборник обьемом 0,6 л можно очистить одним нажатием без использования рук, все комплектующие пылесоса легко снять и промыть.

«Сухая и влажная уборка без хлопот». Вторая новинка этого года от Dreame — пылесос Z20 AquaCycle™. Основное его отличие от старшей модели — система фильтрации, которая способна улавливать частицы до 0,3 мкм, включая бактерии и вирусы, отсутствие щетки для груминга животных и мощность всасывания 250 аВт. Тем не менее универсальный пылесос 5 в 1 также отлично справляется с различными загрязнениями, такими как пыль, мусор и шерсть домашних животных как на гладких поверхностях, так и на коврах.

Также как и старшая модель пылесос оснащен технологией AquaCycle™, благодаря чему удаляет даже вьевшиеся пятна. Встроенная подсветка двойных щеток CelesTectTM помогает выявлять скрытые загрязнения, что делает уборку еще более тщательной. Кроме того, пылесос оснащен напольной док-станцией, что обеспечивает его зарядку во время хранения, а также экономит время и пространство.





Интеллектуальная система уборки автоматически определяет уровень загрязнения и регулирует силу всасывания в зависимости от типа поверхности. Пылесос может выполнять сухую уборку во всем доме в течение 90 минут, с легкостью очищая площадь 200 м² за один подход.

Пользовательский опыт также был улучшен благодаря удобству эксплуатации: удаление собранной пыли осуществляется одним нажатием кнопки, а моющиеся компоненты можно использовать повторно без особых проблем. Dreame Z20 AquaCycle™ сочетает в себе мощность, эффективность и удобство, что делает его отличным выбором для современных пользователей, стремящихся к качественной уборке без лишних усилий.

Каналы продаж: Официальный сайт Dreame, «Алиэкспресс», «МВидео», «Эльдорадо», ДНС и тд

Стоимость вертикального пылесоса Dreame Z30 AquaCycle™: 69 990 руб.

Стоимость вертикального пылесоса Dreame Z20 AquaCycle™: 59 990 руб.