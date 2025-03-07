CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В «Художник», «Простор» и «Гранд парк» впервые пришел гигабитный интернет МТС

МТС запустила сеть скоростного домашнего интернета в трех жилых комплексах Иркутска. Более 2000 семей города получили возможность подключить интернет на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Доступ к домашним сервисам МТС – фиксированному интернету и цифровому ТВ – впервые получили семьи, проживающие в ЖК «Художник», расположенного в районе площади Декабристов Правобережного округа, в ЖК «Гранд парк» в Приморском микрорайоне и в ЖК «Простор» на улице Братская в предместье Рабочее.

Гигабитная скорость домашнего интернета МТС позволяет горожанам смотреть видео и вести стриминг в формате Ultra HD, играть в компьютерные игры с облачных серверов, загружать объемные файлы, смотреть фильмы, удаленно учиться и работать сразу на нескольких устройствах даже в период пиковых нагрузок. Кроме того, жители новостроек получили возможность пользоваться устройствами для умного дома, включая систему видеонаблюдения, когда можно в режиме трансляции видеть и слышать все, что происходит в зоне видимости камер.

«В Иркутске регулярно сдаются в эксплуатацию жилые комплексы и микрорайоны. Для более комфортной жизни там, новоселам необходимы домашние цифровые сервисы, которые делают дома современными и удобными для жизни, а также помогают обеспечить безопасность. Поэтому мы, помимо остальных многоквартирных домов, прицельно развиваем фиксированную сеть в новостройках Иркутска, которая обеспечит доступ к необходимым сервисам на самой высокой скорости. В прошлом году, мы построили гигабитную сеть в ЖК «Очаг», «Стрижи Сити», «Взлетка», «Соседи», «Восход», «Солнечный берег» и других», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать NGFW: 10 шагов – от идеи до внедрения

Крупнейший российский банк ведет тотальную слежку за работниками, чтобы те не увольнялись. Отслеживается даже переписка

Российские нефтяники создали математическую геомагнитную модель с одним из самых высоких разрешений в мире

Госпочта целой страны спустя сотни лет работы прекратит доставку писем, уничтожит почтовые ящики и уволит треть штата. Всему виной цифровизация

Прибыль российского производителя электроники после начала СВО выросла на 1600%

Microsoft монополизировала рынок серверных ОС в облаке и дерет четыре цены. Дело дошло до полиции

Конференции

Аналитика и большие данные 2025

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили
Показать еще