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Сервис «Электронная регистрация» от М2 теперь доступен юрлицам для проведения любых сделок

Электронная регистрация сделок с недвижимостью стала доступна для юридических лиц через одноимённый сервис от М2. Обновления связаны с поправками в Федеральный закон № 487–ФЗ: с первого марта сделки между юридическими лицами регистрируются только в электронном виде — подача документов в Росреестр на бумажных носителях теперь невозможна. Об этом CNews сообщили представители М2.

«Законодательный перевод сделок с участием юрлиц в онлайн является важным этапом цифровизации индустрии. Нововведение призвано упростить взаимодействие юридических лиц с государственными органами и ускорить процедуру оформления сделок с недвижимостью. Мы давно работаем с этим сегментом пользователей и уже успели досконально изучить все особенности такого типа сделок. Начиная с 2020 г. через нашу платформу прошло более полумиллиона сделок с юрлицами. Поэтому мы продолжаем совершенствовать один из наших ключевых сервисов и расширять его функционал. Уже сегодня юридические лица могут подписывать документы и отправлять сделки на регистрацию в Росреестр самостоятельно, через личный кабинет в М2. В ближайшее время на платформе появится возможность проведения сделок между юрлицами без заключения договора — по оферте, с полным сопровождением сделки сотрудниками экосистемы. Особенно это будет интересно тем, для кого сделки с недвижимостью носят разовый характер», — сказала сооснователь платформы и директор по развитию бизнеса Юлия Рыкунова.

Новые правила касаются всех организаций, которые продают или покупают недвижимость, сдают ее в аренду или субаренду. Подать документы в МФЦ все еще возможно в определенных условиях: если Росреестр сообщает на своем сайте, что электронная регистрация временно недоступна или если одна из сторон сделки — физлицо. Во втором случае исключение составляют договоры долевого участия (ДДУ) — они регистрируются только онлайн.

Через сервис М2 доступно проведение сделок с любыми сегментами недвижимости: земельные участки или здания, жилые или коммерческие помещения. Участниками могут стать как юрлица, так и физлица или их представители. Функционал сервиса позволяет проводить безопасные расчеты, обмениваться документами, получать реквизиты для оплаты госпошлины и отслеживать все этапы, включая статусы регистрации и расчетов в рамках единого цифрового контура.

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