Платформа веб-коммуникаций IVA Technologies введена в промышленную эксплуатацию в ОАО «РЖД»

Проект был направлен на внедрение российской платформы веб-коммуникаций, повышение их уровня защищенности и качества в ОАО «РЖД». Результаты эксплуатации подтверждают – платформа веб-коммуникаций IVA R обеспечила безопасную систему проведения веб-конференций, полностью адаптированную под масштабную инфраструктуру ОАО «РЖД». Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

Внедрение платформы длилось год, в течение которого была проведена интеграция с оборудованием и корпоративными сервисами компании. Ключевой особенностью проекта стало развертывание платформы IVA R. Для обеспечения высокой отказоустойчивости была создана серверная инфраструктура с активным кластером.

После тестирования ОАО «РЖД» получило безлимитную бессрочную лицензию на использование платформы. За 2023–2024 гг. на платформе IVA R было проведено более 11,5 тыс. мероприятий, в которых за все время было порядка 400 тыс. подключений – сервис оказался востребован среди сотрудников компании. Внедрение позволило оптимизировать затраты на коммуникационную инфраструктуру и повысить уровень безопасности корпоративных веб-конференций и переговоров.

Функциональность платформы веб-коммуникаций ОАО «РЖД» на базе программного обеспечения IVA R полностью соответствует требованиям современного делового общения. Система поддерживает виртуальные переговорные комнаты, планирование встреч с интеграцией в почтовых сервисах, видеосвязь с гостевыми ссылками и настройками доступа, совместную работу с документами, интерактивную «белую доску», обмен файлами, демонстрацию презентаций и рабочего стола, персональные и групповые чаты, опросы и голосования. Доступ возможен через веб-интерфейс, мобильные и десктопные приложения. Также реализованы функции видео- и аудиозаписи мероприятий, стенографирования и синхронного перевода.

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин: «Система веб-коммуникаций IVA R создана с учетом специфики РЖД: широкой географии, повышенных требований к устойчивой связи. Есть и понятные перспективы развития платформы: от инструмента для проведения онлайн-совещаний и вебинаров к многофункциональной системе, интегрированной в производственные процессы, такие как, к примеру, видео-инвентаризация материальных ценностей, удаленные предрейсовые осмотры».

Заместитель генерального директора по развитию IVA Technologies Сергей Телевинов: «Мы рады сообщить об успешном введении в промышленную эксплуатацию отечественной системы веб-коммуникаций IVA Technologies в РЖД — одну из ведущих транспортных компаний мира. В рамках проекта мы настроили целый ряд интеграций с внутренними системами РЖД и реализовали масштабный серверный кластер для обеспечения отказоустойчивости системы. Стоит отметить, что после ввода в промышленную эксплуатацию мы продолжаем активно поддерживать заказчика, поскольку постоянно развиваем наши сервисы и внедряем инновационные решения. Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты получали максимальную пользу от наших продуктов в сфере корпоративных коммуникаций».