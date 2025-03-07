Компания ЭТМ автоматизировала кадровый документооборот с помощью HRlink

Комплексный поставщик инженерных систем компания ЭТМ перевела кадровое делопроизводство в электронный формат, внедрив сервис HRlink. Отказ от бумаги в КДП высвободил 15% рабочего времени кадровых специалистов, которое они могут направить на другие задачи, требующие их профессиональных компетенций. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Компания ЭТМ является комплексным поставщиком оборудования для инженерных систем и автоматизации. Штат организации включает свыше 10,5 тыс. человек, а география бизнеса охватывает всю Россию – ЭТМ представлен в более, чем 120 городах России, имеет более 200 точек продаж и девять логистических центров.

Большинство сотрудников компании работают в офисах продаж и складских комплексах. Кадровыми вопросами занимаются специалисты из службы управления персоналом – всего таких подразделений в ЭТМ восемь. Распределенная структура компании, а также временные и финансовые затраты на регулярную пересылку бумаг поставили перед HR-командой задачу оптимизировать кадровое делопроизводство за счет автоматизации. Внедрение КЭДО решает проблему потери документов в процессе их доставки до адресата, а также упрощает коммуникацию с сотрудниками, если требуется внести корректировки по оформлению форм.

Подбор поставщика решения для цифровизации КДП начался в 2022 г. Команда из технических и кадровых специалистов, а также экспертов по вопросам безопасности провела анализ рынка сервисов кадрового ЭДО. Среди критериев, по которым происходила оценка решений, были возможность быстрой интеграции платформы с системой «1С:ЗУП», а также ее удобство, как для HR-команды, так и для всех сотрудников ЭТМ. По итогам изучения нескольких предложений, специалисты ЭТМ пришли к выводу, что наиболее всего потребности компании в HR-процессах обеспечивал сервис HRlink.

Внедрение системы началось с пилотного проекта – первыми на кадровый ЭДО в ЭТМ перешли около 200 ИТ-специалистов – в течение года вместе с ними отрабатывались основные механизмы работы в системе. В 2024 г. компания ЭТМ приступила к масштабированию проекта по автоматизации КДП на весь коллектив. При поддержке менеджеров HRlink была запущена информационная кампания, в рамках которой был подготовлен онлайн-курс для всех сотрудников. Материалы из него были доступны в системе дистанционного обучения компании. Помимо этого, регулярно проводились информационные рассылки по корпоративной почте, а также были задействованы социальные сети ЭТМ.

В индивидуальном порядке были проведены семинары с офис-менеджерами в удаленных городах, которые ранее отвечали за отправку документов в службу управления персоналом, а также руководителями подразделений – это позволило продемонстрировать преимущества кадрового ЭДО для сотрудников, менеджмента и компании в целом. В результате в компании появилось лояльное ядро управленцев, которые стали продвигать идею перехода на кадровый ЭДО среди сотрудников.

В итоге почти за год к HRlink подключились более 70% сотрудников ЭТМ. В планах компании достигнуть показателя в 95-100% к весне 2025 г.

«Автоматизация КДП помогла нашей компании достигнуть нескольких целей. Прежде всего, сервис ускорил унификацию всех процессов во всех городах присутствия ЭТМ – эта задача получила высокий уровень приоритизации в ходе проекта с HRlink. Кроме того, отказ от бумаги, безусловно, снизил рутинную нагрузку на кадровых специалистов – по нашим подсчетам, внедрение HRlink позволило высвободить около 15% времени, которое теперь можно направить на более сложные и креативные HR-задачи», – сказала Светлана Шестопалова, руководитель группы КДП и регулирования трудовых отношений компании ЭТМ.

«Мы рады, что компания ЭТМ выбрала HRlink для автоматизации кадрового документооборота. Этот масштабный проект стал ярким примером того, как цифровизация помогает не только ускорить процессы и сократить затраты, но и создать условия для более эффективной работы HR-команды. В своей работе мы руководствуемся правилом: всем пользователям должно быть удобно и безопасно работать с HRlink. Этого мы придерживаемся на проектах любой сложности и масштаба», — отметил Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.