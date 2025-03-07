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«Аэрофлот» совместно с аэропортом Шереметьево запустил стойки самостоятельной регистрации пассажиров с багажом

«Аэрофлот» совместно с аэропортом Шереметьево запустил стойки самостоятельной регистрации пассажиров, путешествующих с багажом. На первоначальном этапе услуга доступна на внутренних рейсах «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия». На стойках можно не только зарегистрироваться на рейс и распечатать посадочный талон, но и самостоятельно сдать багаж. Об этом CNews сообщил представитель авиакомпании.

Новая услуга открывает возможность для пассажиров «Аэрофлота» самостоятельно зарегистрировать багаж, не посещая зону Drop-off или классические стойки регистрации. Стойки самостоятельной регистрации багажа расположены в зоне вылета терминала B (стойки регистрации №314-316). Для регистрации пассажиру необходимо на сенсорном мониторе терминала ввести данные, указанные в маршрутной квитанции или электронном билете, выбрать место и установить багаж на весы. После проверки параметров чемодана можно распечатать посадочный талон и багажную бирку, которую необходимо будет прикрепить к багажу в соответствии с инструкцией. Далее чемодан автоматически будет направлен по ленте в систему сортировки багажа аэропорта, а пассажир может проследовать в «стерильную» зону аэропорта на посадку.

Стойки оборудованы системой контроля соответствия размера и веса багажа установленным нормам. В случае, если чемодан превышает норму, необходимо обратиться на стойку регистрации для его оплаты.

В дальнейшем «Аэрофлот» и аэропорт Шереметьево планируют расширить новую услугу и на международные рейсы.

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