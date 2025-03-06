«Яндекс Поиск» назвал самые популярные модели стайлеров

Аналитики «Яндекс Поиска» изучили агрегированные поисковые запросы россиян о фенах и стайлерах Dyson в преддверии восьмого марта. Выяснилось, что самый высокий спрос на технику этого бренда в Тюмени, Москве и Сочи. Чаще всего россияне ищут модель Dyson Airwrap Complete Long HS05. На нее самые выгодные цены в Омске — в этом городе средняя стоимость такого стайлера составляет 59,64 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Яндекс Поиск» составил топ-5 самых популярных фенов и стайлеров. В него, помимо Dyson Airwrap Complete Long HS05, вошли BORK F732, фен-щетка с ионизацией Tuvio HBI1411, фен-щетка Scarlett SC-HAS73I09 и еще одна модель Tuvio — HBI1412.

Аналитики «Яндекс Поиска» изучили спрос на фены и стайлеры Dyson в городах-миллионниках, а также еще трех крупнейших городах из каждого федерального округа. На основе этого исследования они составили «индекс Дайсона». Он отражает, во сколько раз чаще жители каждого города интересовались техникой Dyson по сравнению со средним значением по всем изученным городам.

Топ «индекса» возглавила Тюмень с показателем 2,07 — это значит, что здесь фены и стайлеры бренда ищут более чем в два раза чаще среднего. На втором месте расположилась Москва (1,67), за ней следуют Сочи (1,40), Краснодар (1,39) и Ростов-на-Дону (1,36).

Меньше всего интересуются Dyson в Улан-Удэ, Омске и Магнитогорске — показатель в этих городах составил всего 0,72. Это означает, что интерес к бренду в этих городах почти в полтора раза ниже среднего.

Помимо географии интереса, аналитики изучили цены на самую популярную модель, Dyson Airwrap Complete Long HS05, в городах-миллионниках, сравнив все предложения в интернет-магазинах и на маркетплейсах.

В среднем меньше всех за эту модель Dyson могут заплатить омичи: средняя цена предложений, которыми Поиск отвечал на их запросы, — 59,6 тыс. руб. Больше всех — жители Воронежа, 66,6 тыс. руб. В Москве средняя цена составила 63 тыс. руб, в Санкт-Петербурге — 63,2 тыс. руб.