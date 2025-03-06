В Реестре российского ПО появилось решение для управления взаимоотношениями с партнерами и расчета партнерских комиссий от Nexign

Компания Nexign («Нэксайн») объявила о включении комплексного решения Nexign Partner Management в Единый реестр отечественного программного обеспечения. Это единственное 100%-российское решение для управления расчетами с партнерами, оптимизированное для телеком-операторов уровня Tier-1 и крупных компаний с точки зрения производительности, надежности и безопасности. Об этом CNews сообщили представители Nexign.

Решение не включает сторонних коммерческих лицензий и компонентов и дает возможность управлять взаимоотношениями с разными типами партнеров на одной платформе, что значительно снизить ТСО (общую стоимость владения).

Платформа предназначена для компаний, работающих с партнерами, дистрибьюторами и агентами, и объединяет в себе инструменты для автоматизации ключевых процессов взаимодействия с такой сетью.

Ключевая функциональность Nexign Partner Management — возможность управлять выручкой от партнерских сетей, планировать деятельность партнеров, повышать их мотивацию и автоматизировать расчеты. Компании могут создавать персонализированные схемы расчета вознаграждений, которые учитывают множество настраиваемых параметров: объем продаж, процент выполнения плана, совершение целевых действий конечным клиентом и достижение целей в прошлых периодах.

Благодаря такому подходу система начисления комиссий становится более прозрачной и эффективной, а трудозатраты и риски ошибок при расчетах значительно сокращаются.

Автоматизация работы с партнерами становится особенно актуальной для российских компаний ввиду активного развития соответствующих моделей продаж, диверсификации бизнеса и роста новых направлений. В первую очередь потребность в таких решениях, как Nexign Partner Management, очевидна среди представителей телеком-отрасли, ритейлеров и финтех-компаний. Однако на данный момент нельзя говорить о насыщенности отечественного рынка такими решениями. Если до 2022 г. на нем в основном присутствовали вендоры так называемых xRM-систем (многопрофильных платформ, которые можно адаптировать под работу с клиентами, поставщиками и другими участниками сети), то с уходом западных вендоров стала очевидна потребность в специализированных отечественных разработках.

«Одно из главных преимуществ российских решений в нынешних реалиях — ориентированность на привычный отечественным компаниям пул технологий и отсутствие в продукте сторонних коммерческих лицензий. Еще одно важное требование, которое должны учитывать поставщики, — быстрая интеграция продукта в ИТ-инфраструктуру компании. Российские вендоры PRM-систем предлагают кастомизацию под каждый бизнес: если для крупного enterprise-заказчика бюджет может составлять несколько сотен миллионов рублей, то для небольшого ритейлера — всего несколько миллионов», — сказал Сергей Карпов, коммерческий директор Nexign.

Nexign Partner Management дает возможность управлять разнородной партнерской сетью с неограниченным количеством уровней иерархии — это, в свою очередь, позволяет увеличивать масштаб партнерской программы и получать комиссии от большого количества активных участников сети. Схемы расчета настраиваются индивидуально — как для самого партнера, так и для субпартнеров. Управление мотивацией осуществляется через назначение планов: можно устанавливать монетарные и немонетарные показатели, типовые и индивидуальные цели по продажам.

Функциональность системы позволяет увеличивать выручку от партнерской сети, прогнозировать плановые показатели, оптимизировать операционные расходы и значительно снизить нагрузку на сотрудников.

Партнеру платформа предлагает личный кабинет с доступом к информации в режиме near real-time: там он может отслеживать сделки, контролировать прогресс выполнения плана и видеть сумму собственного вознаграждения. Есть возможность формировать сложные отчеты, получать оперативную информацию о вознаграждениях, показателях фактического выполнения планов для оценки эффективности партнера и торговых точек. Решение также позволяет кастомизировать интерфейс в соответствии с брендбуком, отображать только необходимые для работы блоки и настраивать правила доступа для различных пользователей. В существующий ИТ-ландшафт компании решение интегрируется посредством API.