«Ростелеком» и МГПУ объединяют усилия в области развития искусственного интеллекта

«Ростелеком» и Московский городской педагогический университет (МГПУ) заключили соглашение о сотрудничестве в области исследований и разработок, связанных с внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ) в образовательный процесс. Подписание прошло 6 марта 2025 г. Подписи под документом поставили Дарий Халитов, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома», и Игорь Реморенко, ректор Московского городского педагогического университета. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Сотрудничество «Ростелекома» и МГПУ предполагает разработку инновационных интеллектуальных систем для сферы образования. Оно будет включать внедрение ИИ-систем для персонализации образовательного процесса, создание инструментов для анализа больших объемов данных в области педагогики и психологии, а также исследование возможностей ИИ-инструментов для повышения эффективности работы учебных заведений.

Игорь Реморенко, ректор Московского городского педагогического университета: «Сотрудничество образовательных организаций с ведущими технологическими компаниями, такими как “Ростелеком”, позволит вывести образовательный процесс на новый уровень цифровизации. Совместная реализация проектов по разработке и внедрению сервисов на базе искусственного интеллекта, безусловно, расширит возможности обеих сторон, открыв доступ к ресурсам, которыми богаты партнеры. Для студентов данное сотрудничество откроет отличную возможность стать первыми пользователями совместных разработок МГПУ и “Ростелекома”, а также получить новые знания от экспертов крупной российской ИТ-компании».

Дарий Халитов, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»: «Плотная интеграция образовательных учреждений и сильных игроков ИТ-рынка выступает основополагающим элементом для развития сферы высоких технологий и улучшения образовательного процесса. Сотрудничество с МГПУ даст “Ростелекому” дополнительный толчок для продвижения ИИ-направления, а для студентов вуза откроет доступ к наиболее актуальным ИТ-инструментам и опыту ведущих экспертов нашей компании. Убежден, что благодаря партнерству мы сможем вывести цифровую трансформацию образовательного сектора на новый уровень».

Соглашение подписано в рамках реализации программы МГПУ «Приоритет 2030». Результаты совместных разработок будут способствовать улучшению качества образования и подготовке квалифицированных кадров в области педагогики и информационных технологий.