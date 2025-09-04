В России создан «самый быстрый ИИ», способный за один день распознать и проверить миллионы документов мигрантов

Российский ИИ-разработчик Smart Engines создал решение, которое способно проверить на подлинность паспорта мигрантов из СНГ, Китая, Индии, Пакистана. По заверению разработчиков, это самое быстрое решение в России.

Проверят всех мигрантов

Как стало известно CNews, российский разработчик Smart Engines создал ИИ, который способен «быстрее всех в стране» проверить и распознать документы, включая паспорта мигрантов. Об этом CNews рассказал представитель компании.

«ИИ обеспечивает полный цикл распознавания документа и проверки подлинности с беспрецедентной скоростью 75 изображений в секунду на серверном CPU, что эквивалентно 6,48 млн документам в сутки, — рассказали CNews в компании. — Производительность системы обеспечивается сверкомпактными нейросетевыми алгоритмами, которые исполняются на 20% быстрее без ущерба качеству».

По данным компании, Smart ID Engine 2.0 может за один день распознать и проверить на подлинность документы 6,2 млн находящихся в стране мигрантов из стран СНГ, включая Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан, а также Китай, Индию, Пакистан и др.

Это позволит бизнесу и госзаказчикам, включая банки, МФО, госведомства и миграционные центры перевести процедуры открытия счетов, постановки на учет и выдачи документов в формат самообслуживания с помощью смартфона без рисков в области безопасности.

Как это работает

Технология распознает и проверяет паспорта СНГ по 600 признакам, выявляет следы фоторедакторов и дипфейки.

Время отклика составляет менее 2 сек. при пиковой нагрузке. Решение также работает на смартфонах и поддерживает многофакторную проверку личности посредством чтения NFC-чипа и небиометрической сверки лиц.

Система осуществляет четырехфакторную верификацию всех данных в предъявленном документе: визуальная информация сравнивается с данными машиночитаемой зоны и чипа NFC, а лицо владельца на фото в документе сверяется с изображением на чипе и селфи без выделения биометрии.

«Такая глубина анализа значительно повышает надежность подтверждения личности и снижает риски мошенничества, особенно в дистанционных сценариях», — утверждают разработчики.

Smart ID Engine поддерживает более 3000 типов и 5000 уникальных шаблонов документов всех регионов мира.

Продукт был создан при финансовой поддержке Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Решение включено в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры.

Чем известен разработчик

Smart Engines занимается разработкой алгоритмов в области компьютерного зрения, машинного обучения и искусственного интеллекта.

Технологиями распознавания Smart Engines пользуются 70% жителей России и больше 275 млн человек по всему миру.

По итогам 2024 г. компания заработала 830 млн руб., что на 80% выше, чем по итогам 2023 г.

Компания была основана в 2016 г. ведущими учеными из нескольких институтов Российской академии наук, специализирующихся на распознавании и обработке изображений. В штате компании более 80 сотрудников, из которых 20 имеют ученые степени.