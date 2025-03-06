Компания Gelarm стала технологическим партнером «Группы Астра»

«Группа Астра» продолжает наращивать экосистему решений, готовых к интеграции с ОС Astra Linux и другими своими продуктами, и расширяет сеть технологических партнеров, в число которых вошел разработчик системы GIMS – компания Gelarm. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Подписанный договор предполагает несколько форм взаимодействия, объединенных стремлением вендоров обеспечить 100% совместимость своих продуктов. Стороны планируют выстроить рабочие процессы так, чтобы внедрять все необходимые доработки заблаговременно – до вывода релизов на рынок. Подобный проактивный подход станет залогом того, что заказчики смогут полноценно пользоваться всем функционалом их программных стеков сразу после инсталляции, не тратя дополнительные ресурсы на то, чтобы «подружить» между собой те или иные компоненты.

Взаимодействие «Группы Астра» и Gelarm началось до официального объявления о партнерстве: в 2024 г. эксперты провели испытания работоспособности GIMS в среде Astra Linux Special Edition 1.7 и 1.8 и подтвердили надежность комплексного решения сертификатами.

GIMS (Gelarm Infrastructure Management System) предназначена для зонтичного мониторинга и инвентаризации данных для высоконагруженных и территориально-распределенных ИТ-инфраструктур. Она глубоко взаимодействует с системами управления БД, и продолжением сотрудничества разработчиков станет тестирование ее совместимости с СУБД Tantor с последующей сертификацией в рамках программы Ready for Astra.

«Партнерство и намеченные планы по технологическому взаимодействию с «Группой Астра» являются для компании Gelarm стратегически важными. Во-первых, наше решение GIMS плотно взаимодействует с СУБД, поэтому очень важно предложить рынку проверенный стек технологий. Во-вторых, корректная работа любого инфраструктурного ПО на базе надежной операционной системы является основополагающим фактором успешной реализации ИТ-проектов, особенно в крупных промышленных, телекоммуникационных и других компаниях. Мы рады стать частью большого профессионального сообщества партнеров «Группы Астра», развивать наши решения и осуществлять интеграции на благо развития российского ПО», – сказал генеральный директор Gelarm Илья Ушанов.

«Совместимость GIMS от Gelarm с продукцией «Группы Астра» способствует оперативной реализации множества разных задач в инфраструктурах заказчиков. В частности, становится намного проще быстро развернуть систему мониторинга или проработать проекты замены софта ушедших с рынка вендоров. Официальная гарантия надежности и работоспособности российских программных стеков также снимает барьеры при комплексном подходе к импортозамещению и в конечном счете обеспечивает непрерывность работы ИТ-сервисов и бизнес-процессов наших клиентов, связанных с мониторингом и инвентаризацией данных», – отметил Николай Прянишников, главный коммерческий директор «Группы Астра».