DCLogic: 95% заказчиков сталкиваются с проблемой планирования органического роста ИТ-инфраструктуры

По данным компании DCLogic, внедрение автоматизированных систем прогнозирования бюджета способно снизить ошибки в финансовых расчетах при планировании до 30%. Эксперты системного интегратора отмечают, что 95% заказчиков сталкиваются с трудностями в эффективном планировании органического роста ИТ-инфраструктуры. Данный процесс требует значительных временных ресурсов дорогостоящих специалистов и подвержен рискам, связанным с возможными ошибками в расчетах и человеческим фактором. Об этом CNews сообщили представители DCLogic.

Каждый второй респондент указал, что процесс бюджетирования на ИТ-оборудование, включая серверы и сетевые компоненты, иногда основывается на недостаточно обоснованных оценках. Это приводит к ограниченному пониманию бизнесом необходимости значительных инвестиций в ИТ-ресурсы.

Для устранения этих проблем необходимо грамотно выстроить процесс управления мощностями, обеспечив их оптимальное использование для удовлетворения текущих и будущих потребностей компании. Реализовать это можно через внедрение решений для управления ИТ-инфраструктурой, которые предоставляют актуальные данные о состоянии и стоимости текущей инфраструктуры, а также помогают прогнозировать объемы необходимых ИТ-ресурсов на перспективу.

Модуль аналитики и планирования мощностей, Capacity Management, который входит в структуру продукта Infrabase, позволяет формировать отчеты и прогнозы о росте ИТ-инфраструктуры на основе показателей ее текущего состояния и потребностей бизнеса. Кроме того, этот модуль позволяет получить оценку бюджета на развитие инфраструктуры, что способствует обоснованию затрат перед руководством и упрощает процесс утверждения финансирования ИТ-проектов.

Евгений Шелестюк, генеральный директор DCLogic: «Эффективное управление мощностями (Capacity Management) способствует более глубокой интеграции ИТ в бизнес-процессы компании. Так, модуль нашей платформы формирует прозрачную картину расходов и минимизирует избыточные затраты. После загрузки данных в платформу становится возможным оперативно распределить бюджет в соответствии с тарифными планами и текущей инфраструктурой. Кроме того, платформа включает модуль предиктивной аналитики, который на основе исторических данных строит прогнозы на ближайшую перспективу».

В ближайших планах DCLogic — внедрение ряда функциональных обновлений, которые расширят поддержку платформ виртуализации и предоставят клиентам дополнительные инструменты для оптимизации затрат. Решение особенно актуально для среднего бизнеса и компаний уровня Enterprise. Также в DCLogic планируют разработать рекомендации по оптимизации существующих мощностей, что позволит клиентам сократить издержки.