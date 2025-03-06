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«Билайн» зафиксировал рост мобильного трафика на «студенческих» станциях метро

«Билайн» проанализировал потребление мобильного интернета пассажирами Московского метрополитена и выяснил, какие группы людей наиболее активны в сети во время поездок и как изменилось потребление трафика на станциях метро. В январе 2025 г. мобильный трафик в метро вырос в среднем на 38% год к году. Рост связан с открытием новых станций, развитием мобильной инфраструктуры и увеличением базы оператора. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

В топ-5 самых «качающих» станций вошли: «Нижегородская», «Каширская», «Комсомольская», «Парк Победы» и «Таганская». При этом в январе 2025 г. значительно выросло потребление трафика на «студенческих» станциях столичного метрополитена. Например, москвичи на 62% больше пользовались мобильным интернетом на станции «Алексеевская» и на 61% – на станции «Университет». Прирост трафика на станции метро «Юго-Западная» составил 60%, на станции «Проспект Вернадского» – 57%, а на станции «Бауманская» – 52%.

В первый месяц 2025 г. мужчины расходовали больше трафика в метро, нежели женщины (60% против 40%, соответственно). Самыми активными пользователями стали москвичи 25-35 лет: они в среднем потратили 5,2 ГБ трафика в метро. На втором месте оказались пассажиры в возрасте 36-45 лет (5,0 ГБ), на третьем – 46-55 лет (4,6 ГБ). Немного отстали жители столицы младше 25 лет (4,5 ГБ), а замыкают рейтинг москвичи старше 55 лет (3,5 ГБ).

Рейтинг площадок по количеству потребления клиентами сложился следующий: чаще всего люди пользуются социальными сетями – они занимают половину (50%) сессий. На долю мессенджеров приходится 36%, видеосервисов – 12%, платформ с музыкальным контентом – 2%.

Олег Бирюков, директор Московского региона «Билайна»: «По данным Московского метрополитена, в январе 2025 г. жители и гости столицы совершили в метро более 8 млн поездок в сутки. Увеличение их числа и рост трафика на 38% свидетельствуют о том, что москвичи ценят возможность оставаться на связи и наслаждаться приложениями даже под землей. Непрерывный доступ к мобильной связи «Билайна» во время движения пассажиров на всей территории метро обеспечивают более 1700 базовых станций, а средняя скорость мобильного интернета составляет до 109 Мбит/с».

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности: «С декабря 2023 г. мобильная связь от основных операторов работает на 100% территории метро. Каждый пассажир может оперативно находить необходимую информацию, без задержек потреблять видео- и аудиоконтент, а также быстро обращаться ко всем возможностям цифровой экосистемы Москвы. Популярность мобильного интернета ежегодно растет, поэтому мы со всеми крупнейшими операторами связи поддерживаем доступность сети для пассажиров. Это соответствует задаче мэра Москвы Сергея Собянина».

В своей работе «Билайн» реализует комплекс решений, который в компании называют «умной сетью»*. С ее помощью клиенты могут оставаться на связи в разных ситуациях, а тяжелые файлы отправляются без задержек и зависаний.

Исследование об использовании мобильной связи в московском метро проводилось сотрудниками ПАО «ВымпелКом» на обезличенном массиве данных в период с 1 января 2024 г. по 31 января 2025 г. Выборка – более 600 тыс. клиентов «Билайна».

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