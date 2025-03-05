«Цифра» увеличила эффективность работы самосвалов на карьере «Зарница» АЛРОСА на 15%

На производственной площадке Удачнинского горно-обогатительного комбината АЛРОСА подвели результаты работы новой автоматизированной системы управления горнотранспортными работами «Цифра. Карьер». Благодаря разработке коэффициент использования самосвалов на алмазном карьере «Зарница» вырос на 15%. За счет оперативного управления технологическими операциями простои каждого самосвала удалось снизить на 114 минут за смену. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра».

Сегодня к системе подключено 163 единицы техники, в том числе 122 автопоезда, 26 карьерных поездов, девять погрузчиков и шесть экскаваторов. На горную технику установлены бортовые комплекты датчиков, информация с которых со статусами состояния техники, геопозицией и учетом рейсов поступает в диспетчерскую.

В режиме реального времени диспетчеры анализируют карту с движением горной техники и подробной информацией о каждой машине: движение, ожидание, разгрузка/погрузка горной массы, статистика по объемам работ, простои. Высокую производительность процесса поддерживает специально созданный центр управления операциями. Частью системы является планшет в кабинах машинистов и водителей, с помощью которого они могут фиксировать возможные поломки техники и общаться напрямую с диспетчерской.

Внедрение системы диспетчеризации позволило управлять процессами на горизонте смены, наладить сбор данных, в реальном времени проводить мониторинг потоков транспортировки кимберлитовой руды, отслеживать ключевые показатели эффективности техники и на их основе оперативно принимать решения.

«На базе автоматизированной системы управления горнотранспортными работами запустили проект «Идеальная смена». Мы решили объединить в один процесс несколько операций, которые раньше были разнесены во времени. Теперь на технологических площадках – пит-стопах – технику одновременно заправляют, осматривают и проводят необходимый ремонт. В результате обслуживание самосвалов сократилось с 60 до 15 минут», — сказал директор Центра производственной системы АЛРОСА Николай Борисов.

«В рамках этой задачи мы вышли за рамки стандартных решений и за рекордно короткие сроки сделали два проекта в одном. Мы не ограничились внедрением диспетчеризации только на карьере, мы разработали и внедрили единую систему для мониторинга рудопотока. Это означает, что мы не только контролируем процессы на «Зарнице», но и получаем полную картину движения автопоездов. Такой комплексный подход к диспетчеризации, включая производственную дорогу от карьера до ГОКа, позволяет получать дополнительные эффекты», — сказал представитель ПО ГК «Цифра», разработчика системы, руководитель дивизиона «Горная промышленность» Николай Годунов.

В 2024 г. решение «Цифра. Карьер» начали внедрять и в Мирном на руднике «Интернациональный». Сдача в промышленную эксплуатацию системы планируется в конце 2025 г. До этого «Цифра. Карьер» была запущена на Айхальском, Мирнинско-Нюрбинском ГОКах и карьере «Удачный».