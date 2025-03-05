Рынок облачных услуг в России вырастет на 30% в 2025 году

Темпы роста рынка облачных решений в России составят около 20-30% по итогам года, прогнозирует «DатаРу Облако», разработчик высокотехнологичной платформы на базе независимых ЦОДов. Основными драйверами станут дефицит оборудования, влияние санкционного давления, высокая ключевая ставка, а также стремительное развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу Облако».

По итогам 2024 г. объем облачного рынка в России достиг 165,6 млрд руб., что на 36,3% превышает показатели предыдущего года. По прогнозам «DатаРу Облако» в сегменте сохранится тренд на устойчивый рост, и к концу 2025 г. облачный рынок увеличится еще на 20-30%.

Рост интереса к облачным технологиям обусловлен несколькими факторами. Так, ужесточение законодательства в сфере хранения персональных данных делает внедрение сервисов резервного копирования и DRaaS обязательным для большинства организаций.

Кроме того, повышенный интерес к разработке и обучению искусственного интеллекта требует значительных вычислительных ресурсов, что стимулирует спрос на облачные GPU. Свою роль играет и дефицит ИТ-кадров — облачные решения позволяют компаниям запускать проекты быстрее и получать поддержку 24/7 от высококвалифицированных специалистов без необходимости держать собственный ИТ-штат.

«За год работы на российском рынке мы отмечаем стабильный рост спроса на облака в России – клиентская база “DатаРу Облако” ежемесячно увеличивалась более чем на 80%, что свидетельствует о стабильном расширении рынка. Компании активно инвестируют в мощности для анализа данных и машинного обучения, а с учетом всех существующих на сегодня ограничений и сложностей сделать это без привлечения облачных сервисов практически невозможно», – сказал Дмитрий Бородачев, исполнительный директор «DатаРу Облако».

Основными трендами на рынке облачных услуг в 2025 г. станут переход бизнеса на модели аренды мощностей и решения формата HaaS. Кроме того, наблюдается рост спроса на частные облака, сервисы резервного копирования (BackUp), аварийного восстановления (DRaaS) и виртуальных рабочих столов (VDI), а также на аренду GPU и комплексные решения IaaS+vGPU.

«Спрос на облачные решения в России фиксируется во всех отраслях экономики – нашими клиентами за последний год стали промышленные предприятия, игроки из сферы ритейла, здравоохранения, ИТ, финансов и спорта. С учетом все расширяющегося рынка мы прогнозируем, что рост бизнеса “DатаРу Облако” по итогам года будет выше среднерыночных темпов и составит до 50%», – отметил Дмитрий Бородачев.