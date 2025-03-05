«КомьюнитиТех»: цифровой ассистент «Ева» сократит выполнение рутинных задач у комьюнити-менеджеров до 60%

Компания «КомьюнитиТех» расширяет функциональность платформы для участников сообществ и запускает бета-версию виртуального ассистента «Ева». ИТ-решение, основанное на технологиях искусственного интеллекта и машинного обучения, призвано автоматизировать до 60% рутинных задач комьюнити-менеджеров, что позволит обеспечить высокое качество обслуживания пользователей платформы Community tech. Об этом CNews сообщили представители «КомьюнитиТех».

Для сообществ, насчитывающих от 3000 участников, содержание комьюнити-менеджеров становится экономически невыгодным. Цифровой коммьюнити-менеджер «Ева» решает эту проблему, автоматизируя ключевые процессы: от модерирования контента до персонализированного взаимодействия с пользователями.

ИИ-ассистент интегрирован в платформу Community Tech и поддерживает как текстовое, так и голосовое взаимодействие. Он анализирует запросы участников, предлагает только релевантную информацию, отправляет автоматизированные приглашения на мероприятия, актуализирует профили участников, проводит опросы. Помимо этого, виртуальный ассистент автоматически модерирует контент, фильтрует нежелательный спам и предупреждает о нарушениях правил общения в сообществе, выявляет подозрительную активность.

Игорь Горячев, директор продуктового направления компании «КомьюнитиТех» подчеркнул, что ценность от внедрения технологий ИИ в работу платформы можно рассматривать в двух плоскостях: «Во-первых, это технологические возможности и преимущества, такие как обработка смыслового контента, оперирование смыслами, скорость анализа, классификации и другие технические возможности. Каждая из этих функций может быть представлена в виде полноценного продукта, отвечающего определенным потребностям бизнеса. Во-вторых, речь идет об оптимизации операционной деятельности и автоматизации процессов, включая ассистирование, замену человека при выполнении рутинных задач и ряд других аспектов».

В ближайших планах компании — запуск дополнительных функций, включая интерактивную систему оценки качества ответов «Евы». Также предусмотрены функциональные доработки продукта с учетом потребностей клиентов, включая рекомендации о партнерстве, формирование индивидуальных планов для участников сообщества, модерацию публичных пространств и др.