«Битрикс24» представил ИИ-инструмент, создающий сайты за несколько минут

«Битрикс24» запустил новый инструмент — «Сайты AI». Решение позволяет создать сайт с нуля за несколько минут. Пользователю нужно сказать, чего он хочет, а ИИ-помощник CoPilot самостоятельно подберет дизайн, сгенерирует текст, изображения и добавит на сайт необходимые элементы. Любые изменения и правки можно внести через встроенный чат с CoPilot. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Пользователи могут создавать сайты самостоятельно или использовать готовые шаблоны, которые можно адаптировать с помощью ИИ-помощника CoPilot. Инструмент автоматически адаптирует сайт под браузерную и мобильную версии.

Все контакты потенциальных клиентов, оставленные на сайте, автоматически сохранятся в CRM.

Решение доступно в облачной версии решения и вскоре появится в коробочной версии.

«Генерация текстов и картинок нейросетями для нужд маркетинга — это уже банально. А вот возможность создать полностью рабочий стильный сайт с нуля за пару минут, не написав ни строчки кода — мечта любого маркетолога. «Сайты AI» — хороший пример того, как наши продукты эволюционируют в сторону легкости работы: от кастомной разработки и CMS к конструктору сайтов, и теперь — к полностью автоматизированному созданию сайтов по запросу. Еще лет пять назад в такое сложно было поверить», — сказал Александр Вартанян, директор по маркетингу «Битрикс24».