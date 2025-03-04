InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с корпоративным мессенджером Dion

Разработчик решений в области информационной безопасности ГК InfoWatch и вендор «Нота» (входит в ИТ-холдинг Т1) объявляют об интеграции DLP-системы InfoWatch с корпоративным мессенджером Dion.

Интеграция с мессенджером расширяет охват средств корпоративных коммуникаций для системы защиты данных InfoWatch. Мессенджер Dion, в свою очередь, становится привлекательным решением для заказчиков, использующих или планирующих внедрение DLP-системы InfoWatch.

Благодаря интеграции у специалистов по ИБ появляется возможность анализировать сообщения и файлы, которыми пользователи обмениваются через мессенджер — в том числе в приватных чатах. Становятся доступны контентный анализ, мониторинг распространения конфиденциальной информации и персональных данных.

Интеграция решений InfoWatch и вендора «Нота» осуществляется на основе открытого API. Взаимодействие Dion c InfoWatch Traffic Monitor осуществляется по протоколу ICAPS либо ICAP.

«Согласно исследованию экспертно-аналитического центра ГК InfoWatch, главная причина утечек данных из компаний — целенаправленные или неосторожные действия собственных сотрудников. Корпоративный мессенджер, пусть даже защищенный, оказывается ожидаемым каналом утечки: общение, как правило, идет в более неформальном ключе и в быстром темпе. Интеграция DLP-системы InfoWatch и корпоративного мессенджера Dion позволит отследить возможные утечки и принять необходимые меры», — сказал менеджер по развитию продуктов InfoWatch Тимур Галиулин.

«Интеграция мессенджера Dion с DLP-системами InfoWatch Traffic Monitor — это еще один шаг для обеспечения безопасного общения между сотрудниками. Проект позволит организациям соблюдать правила ИБ и защищать свои конфиденциальные данные. Сотрудничество поможет создать комфортную рабочую среду и сосредоточиться на бизнес-целях, не беспокоясь о возможных угрозах», — отметил Станислав Полянский, владелец продукта Dion.