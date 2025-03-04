ИИ-анализ совещаний: СoPilot в видеозвонках (Follow-up) стал доступен клиентам «Битрикс24»

Пользователи «Битрикс24» получили доступ к СoPilot в видеозвонках (Follow-up) — ИИ-помощнику для анализа видеозвонков. СoPilot в видеозвонках (Follow-up) — встроенный в видеозвонки ИИ-ассистент, который автоматически подводит итоги встреч, фиксирует договоренности, составляет расшифровки и резюме разговоров. Инструмент способен проанализировать эффективность участников встречи в процентах и оценить вовлеченность каждого из них. Также СoPilot в видеозвонках (Follow-up) дает рекомендации по улучшению коммуникации — вне зависимости от должности сотрудника. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

ИИ-ассистент анализирует групповые звонки длительностью больше минуты. В групповых звонках CoPilot Follow-Up запускается автоматически и бесплатен, когда в звонке участвует от четырех человек. Инструмент доступен как пользователям «Битрикс24», так и их сторонним подрядчикам, которые работают через «Коллабы».

Сейчас в планах компании добавить ИИ-ассистента в звонки на двоих.

«Мы видим, что видеозвонки стали неотъемлемой частью современной коммуникации, и их популярность продолжает расти. Чтобы сделать этот инструмент еще более эффективным и полезным для пользователей, мы разработали CoPilot Follow-Up. Этот инструмент не просто автоматизирует рутинные задачи, такие как подведение итогов встречи, но и предоставляет глубокий анализ ее эффективности. СoPilot в видеозвонках (Follow-up) объективно оценивает качество коммуникации, выявляет сильные стороны и зоны роста для каждого участника, а также предлагает персонализированные рекомендации для развития навыков. Главное преимущество СoPilot в видеозвонках (Follow-up) — его универсальность. Независимо от того, кто вы — CEO крупной компании или линейный сотрудник, — каждый получит честную, объективную и полезную обратную связь, которая поможет стать лучше в профессиональном общении», — сказал Дмитрий Соколов, продакт-менеджер.