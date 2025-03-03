«Северсталь» направит 13 млрд руб. на развитие ИТ-технологий в 2025 году

В 2025 г. «Северсталь» инвестирует 13 млрд руб. в проекты в сфере информационных и цифровых технологий. Основной фокус компании остается на развитии импортонезависимых отраслевых систем, совместной разработке открытой автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП), разработке цифровых решений для оптимизации производства и повышения промышленной безопасности, а также на обеспечении бесперебойного функционирования всех систем, поддерживающих основную цепочку создания стоимости. Об этом CNews сообщили представители компании «Северсталь».

На Череповецком металлургическом комбинате планируется запуск в опытно-промышленную эксплуатацию двух систем, разрабатываемых компанией. Это платформа управления производством «Металлургия», которая будет внедрена в отдельные процессы коксоаглодоменного производства, а также система «Производственное планирование», предназначенная для оперативного планирования в процессах Downstream. Оба проекта реализуются в соответствии с утвержденным графиком и условиями грантового соглашения с фондом «Сколково».

Совместно с другими промышленными компаниями, участниками технических рабочих групп по созданию Открытой АСУ ТП, «Северсталь» разрабатывает компоненты для Открытой АСУ ТП. В первой половине 2025 г. планируется выпустить первый прототип программируемого логического контроллера.

Кроме того, в этом году «Северсталь» начинает программу внедрения промышленной роботизации. Сейчас в пилотировании находятся 11 проектов, которые планируется внедрить на площадках компании до конца 2026 г.

Продолжится внедрение решений на основе машинного обучения и компьютерного зрения, а также создание цифровых двойников. В 2024 г. экономический эффект от проектов в этой сфере составил свыше 1 млрд руб. В 2025 г. усилия команды будут направлены на повышение производительности агрегатов и производительности труда, разработку решений в области промышленной безопасности и цифровой аттестации продукции.

«В 2024 г. одним из важнейших направлений ИТ-проектов стала промышленная безопасность. Мы полноценно запустили программный комплекс «Контроль охраны труда», начали внедрять систему видеонаблюдения на основе компьютерного зрения СОВА для снижения и предотвращения рисков травм и несчастных случаев среди работников. В этом году мы продолжим дорабатывать и масштабировать эти решения на новые участки. Кроме того, мы формируем культуру безопасного поведения сотрудников в цифровом пространстве и повышаем защищенность производственного контура и корпоративных сетей компании. Ожидается, что 2025 г. будет непростым для металлургов, но мы сделаем все возможное, чтобы сохранить темп технологического развития «Северстали» и удержать лидерство в цифровизации отрасли», - сказал директор по информационным технологиям «Северстали» Сергей Дунаев.