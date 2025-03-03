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«Ростелеком» и Российский союз строителей поддержат технологическое развитие строительной отрасли

«Ростелеком» присоединился к работе Российского союза строителей (РСС) над индексом цифровизации строительной отрасли, на основе которого будет формироваться рейтинг цифровой зрелости компаний. Этот совместный проект поможет участникам рынка повысить конкурентоспособность и станет одним из инструментов для планирования развития российских регионов. Партнеры будут взаимодействовать в рамках подписанного ранее соглашения о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Аналитические данные, консолидированные в рейтинге, позволят отслеживать динамику цифрового развития строительно-монтажных организаций региона, чтобы формировать гибкий и адаптивный набор требований и рекомендаций к компаниям для работы на территории отдельных субъектов России. Экспертиза «Ростелекома» поможет вывести реализацию проекта, который РСС ведет с 2020 г., на новый уровень.

Для формирования рейтинга эксперты «Ростелекома» и РСС будут оценивать компании по нескольким ключевым критериям, среди которых уровень автоматизации процессов на базе цифровых инструментов для управления проектами и ресурсами; применение технологий информационного моделирования (BIM) в проектировании и строительстве, а также эффективность управления земельными ресурсами с использованием электронных платформ. Кроме того, критерии включают уровень проникновения облачных технологий и качество и доступность онлайн-сервисов компаний для клиентов.

Строительство относится к отраслям, где сегодня формируется огромный запрос на разработку и внедрение цифровых технологий, в том числе в контексте импортозамещения. При этом по уровню цифровизации процессов строительная индустрия отстает от лидеров. Так, облачные сервисы используют только 19,3% компаний в отрасли, технологии сбора, обработки и анализа больших данных применяют 20,9%, а цифровые платформы и интернет вещей — 8,5% и 10,6% строительных организаций соответственно.

Внедрение цифровых технологий дает возможность строительным компаниям автоматизировать процессы проектирования, планирования и управления. Например, использование технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и больших данных в строительстве помогает улучшать точность расчетов, прогнозировать риски и предотвращать ошибки на всех этапах проекта. Это обеспечивает более высокое качество конечного продукта и снижает вероятность возникновения проблем во время эксплуатации. Цифровые инструменты также способны гарантировать высокий уровень контроля за выполнением работ, позволяют отслеживать процесс строительства в реальном времени и поддерживают прозрачность взаимодействия между всеми участниками проекта.

Александр Яресько, директор по управлению продуктами государственного и корпоративного сегмента «Ростелекома»: «Мы готовы выступить сильным технологическим партнером для строительных компаний в части разработки продуктов для цифровизации бизнес-процессов. “Ростелеком” предлагает отрасли собственную цифровую экспертизу, основанную на реализации таких востребованных решений, как системы видеонаблюдения для мониторинга безопасности объектов в реальном времени, интеллектуальные технологии для раннего выявления проблем в инфраструктуре, платформы для эффективного управления распределенными ресурсами и другие разработки. Уверен, что индекс цифровизации в строительстве станет новым стандартом, который ускорит процесс цифровой трансформации отрасли и сделает ее более эффективной и технологически независимой».

Владимир Дедюхин, первый вице-президент Российского союза строителей: «Для нас поддержка технологического лидера в лице “Ростелекома” в реализации поставленных задач и целей в работе Союза — это признание ценности нашей работы. Мы видим большие возможности для повышения производительности труда в росте цифровой зрелости подрядных компаний страны. Мы ведем планомерную работу как с крупнейшими заказчиками России, так и с непосредственными исполнителями работ, и совершенно точно знаем, каким может быть результат при должном и взвешенном подходе к цифровизации процессов строительства».

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