R-Style Softlab представила свой опыт по оптимизации цифровой инфраструктуры на конференции CNews

R-Style Softlab представила свой опыт по миграции и модернизации ИТ-инфраструктуры на конференции CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025». Партнерами участия выступила компания beeline cloud.

Директор Управления технологического развития Станислав Павелко рассказал, как проходил процесс модернизации сетевой инфраструктуры и каналов связи с использованием сетевого оборудования российского производства, а также процесс миграции ключевой инфраструктуры разработки и корпоративных сервисов в ЦОД beeline cloud.

Директор Управления технологического развития R-Style Softlab Станислав Павелко: «Мы провели бесшовную миграцию вычислительных нагрузок в ЦОД, а также модернизировали сетевую связность с использованием технологии VPLS на уровне оператора и получили полносвязанную топологию на уровне L2».

beeline cloud предложил комплексное решение, включающее размещение оборудования и подключение централизованной услуги защиты от DDoS-атак, что позволило компании защитить свои системы от киберугроз.

В рамках стратегии цифровой трансформации R-Style Softlab импортозаместила сетевое и серверное оборудование, последующая локализация рабочих нагрузок в ЦОД beeline cloud позволила обеспечить современные требования к размещению цифровой инфраструктуры.