ГК Softline реализовала комплексное оснащение школ-новостроек в Ставрополе

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, оснастила две школы, построенные в Ставрополе в рамках нацпроекта «Образование». Команда Softline поставила оборудование и провела пусконаладочные работы в предметных кабинетах, лабораториях и общешкольных помещениях. Школы № 47 и 54 получили учебную среду и инфраструктуру для обеспечения образовательного процесса. Проект соответствует стратегии ГК Softline по развитию продуктов отечественных ИТ-производителей. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Конкурс на поставку отечественного ПО и техники для комплексного оснащения учебных учреждений был объявлен муниципальным заказчиком. ГК Softline победила в конкурсе, так как предложила оптимальные решения разных вендоров и обладает компетенциями для реализации проектов любого уровня сложности. Группа компаний имеет многолетний опыт сотрудничества с образовательными организациями, в том числе в рамках оснащения школ под ключ по приказу № 838 Министерства просвещения России.

Оба объекта в Ставрополе введены в эксплуатацию в 2024 г. Четырехэтажное здание школы № 47 рассчитано на 825 мест. Школа № 54 рассчитана на 1550 учеников и состоит из двух блоков — для младших классов и учеников старшего возраста.

Комплексное оснащение образовательных учреждений включало поставку около 2 тыс. позиций, включая раздаточные материалы, цифровые лаборатории, учебно-демонстрационное оборудование. В частности, школы получили ПК, ноутбуки и планшеты Aquarius, интерактивные панели DEPO TeachTouch, лингафонные кабинеты «Диалог», цифровые лаборатории Einstein, учебные наборы «НАУРА» и другое наукоемкое оборудование.

Команда Softline поставила в обе школы оборудование для предметных кабинетов (физика, химия, биология, математика, информатика, русский язык и литература, история и другие предметы) и для классов робототехники, спортивных, тренажерных и актовых залов. Оборудованы помещения для занятий хореографией и единоборствами. Оснащен современный актовый зал, в котором можно проводить мероприятия как школьного, так и общегородского масштаба.

В аудиториях для уроков химии и физики специалисты ГК Softline смонтировали потолочные системы электроснабжения с колоннами с приводным блоком, чтобы регулировать спуск и подъем конструкции. Конфигурация позволяет учителю дистанционно подключать устройства к партам для проведения опытов и лабораторных работ. В кабинетах труда и технологий организованы мастерские с современными станками для занятий слесарным и столярным делом, а также обустроены помещения для занятий шитьем и кулинарией.

Во всех помещениях двух школ специалисты ГК Softline выполнили монтаж и пусконаладку поставленной техники, а также оборудовали входные группы и лифты для передвижения детей с ограниченными возможностями здоровья. Команда Softline реализовала проект по оснащению двух учреждений за шесть месяцев.

«ГК Softline всегда особенно ценит сотрудничество с заказчиками в сфере образования. Успешное взаимодействие с учебными учреждениями на протяжении многих лет позволяет вносить вклад в повышение качества образования, развитие подрастающего поколения. Проект в Ставрополе был сложным и интересным. Параллельно для двух школ требовалось подобрать и поставить оборудование от десятков разных вендоров, быстро выполнить работы по монтажу. Высокий уровень компетенций команды Softline и выстроенные коммуникации с заказчиками позволили обеспечить выполнение всех задач в указанные сроки», — сказал Георгий Братусь, руководитель направления отдела продвижения образовательных проектов ГК Softline.

«В стенах нашей школы ГК Softline помогла создать современную образовательную среду, чтобы преподавателям было интересно работать, а детям нравилось получать знания. Все работы по оснащению помещений выполнены в необходимые сроки. Школа оборудована в соответствии с актуальными требованиями к организации образовательных процессов», — отметила Елена Ремаренко, директор средней общеобразовательной школы № 47.

«Применение высокотехнологичного оборудования — обязательная составляющая для повышения качества школьного образования. При участии специалистов ГК Softline мы создали учебное пространство, которое обеспечивает условия для всестороннего развития детей и дает новые возможности для их профессионального самоопределения в дальнейшем», — сказал Сергей Соколов, директор средней общеобразовательной школы № 54.