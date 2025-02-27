ТМ Gronet выпустила новые модели компактных защищенных терминалов

ТМ Gronet выпустила новые модели из серии компактных защищенных терминалов: CT-R40, CT-R52 и CM-R60T. Устройства отличаются ударопрочностью и могут использоваться в суровых условиях: все три модели имеют высокий класс IP-защиты, соответствуют военному стандарту MIL-STD-810G США и Европейского союза.

Устройства различаются по сферам применения: CT-R40 используется для систем управления складом, автоматизации производственных линий, инвентаризации основных средств и логистических перевалочные пункты. CT-R52 подходит для мобильных медпунктов, коммунальных служб, снятия показаний счетчиков электроэнергии, интеллектуального контроля и других подобных сценариев. CM-R60T подходит для автоматизации экспресс-доставки, розничных магазинов, электронной коммерции Fresh food, управления билетами.

CT-R40 – терминал (размер 162,4×72,8×19,4 мм) с 4-дюймовым IPS дисплеем с высоким разрешением и 26-клавишной полной клавиатурой. Имеет симметричные клавиши сканера, разъем USB Type-C и съемный аккумулятор емкостью 4500 мАч. CT-R40 построен на базе восьмиядерного MediaTek 2,0 ГГц и операционной системы Android 11, для хранения данных имеется 4 ГБ RAM и 64 ГБ ROM. Оснащен 13-Мп задней камерой, поддерживает NFC, 4G full Netcom и двухдиапазонную сеть Wi-Fi 5.

CT-R52 – обновленная версия терминала, на базе которого партнером компании Corson реализована система мониторинга и профилактического осмотра оборудования на железной дороге.

По внешнему виду CT-R52 не отличается от старой модели: малый форм-фактор (157,4×74,6×24,2 мм) и 5-дюймовый IPS дисплей с высоким разрешением. Оснащен функциональными клавишами, интерфейсом Micro USB и съемным аккумулятором емкостью 4000 мАч. Единственное отличие: одинарная кнопка сканера модернизирована до симметричной двойной.

По сравнению со старой моделью, процессор CT-R52 обновлен до восьмиядерного MediaTek 2,0 ГГц, поддерживается ОС Android 11 и 4 ГБ оперативной памяти. Имеется две камеры: задняя на 13 мП и передняя на 5 мП, поддерживается двухчастотный Wi-Fi 5.

CM-R60T – конфигурируемый терминал с высокой производительностью, простым и элегантным дизайном. При габаритах 159,4×77,7×16,3 мм, толщина корпуса составляет всего 13,7 мм – самый тонкий терминал в этой линейке Gronet. Оснащен большим 5,7-дюймовым IPS HD дисплеем, имеет симметричные кнопки для двойного сканирования и разъем USB Type-C.

Системные характеристики представлены восьмиядерным процессором MediaTek 2,0 ГГц, поддержкой ОС Android 10, а также 4 ГБ RAM + 64 ГБ ROM. Модель имеет заднюю и фронтальную камеры на 16 МП и 13 МП, соответственно. Поддерживает NFC, 4G full Netcom и двухдиапазонную сеть Wi-Fi 5.

Все три терминала оснащены встроенными модулями для сканирования штрих-кодов: Honeywell N6703, Honeywell N3680 и Zebra SE4710. Максимальная скорость сканирования достигает 60 кадров в секунду, максимальное расстояние – 80 см. Терминалы смогут отсканировать самые разные штрих-коды, включая DPM коды. В дополнение на устройствах имеется предустановленное приложение для сканера, на базе SDK может быть разработано новое программное обеспечение.