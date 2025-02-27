Облачный сервер с частотой 4,5 ГГц: новый сервис от Nubes

В списке Nubes услуг появился облачный сервер с тактовой частотой процессора 4,5 ГГц. Продукт ориентирован на бизнес-задачи, которые требуют высокой производительности и отказоустойчивости. Решение оптимально для работы с Big Data, финансовых вычислений, инженерного моделирования и сложных аналитических задач. Об этом CNews сообщили представители Nubes.

Новый формат облачного размещения подходит для компаний, которые: проводят сложные вычисления, требующие высокой тактовой частоты процессора; нуждаются в выделенном контуре облака и эксклюзивном доступе к вычислительным ресурсам; уже используют облачные решения, но хотят перенести нагрузку на физическое оборудование, сохранив удобство управления; стремятся оптимизировать соотношение физических и виртуальных ресурсов для достижения максимальной производительности.

Ключевая особенность предложения — эксклюзивное выделение сервера под нужды клиента. При этом обеспечивается резервирование по схеме N+1, а все вычислительные ресурсы предоставляются без необходимости переподписки (vCore:pCore=1:1, vRAM:RAM=1:1).

Технические характеристики сервера: количество ядер – 16 (32 потока) с базовой тактовой частотой 4.5 ГГц; оперативная память – DDR5 объемом до 192 ГБ с тактовой частотой 5200 МГц; хранение данных – сетевой накопитель NVMe SSD с возможностью выбора объема; единая консоль управления для удобства контроля и настройки.

Новый продукт уже доступен для заказа.