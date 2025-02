Новинки аксессуаров Satechi уже в продаже

Компания diHouse представляет на российском рынке новые компьютерные аксессуары Satechi: механические клавиатуры, хабы с различным набором портов, беспроводные зарядные устройства, мышки, картхолдеры, зарядные станции и др. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Компания Satechi создает функциональные аксессуары с минималистичным дизайном, расширяющие возможности стандартного рабочего места. Продукты Satechi обладают сертификацией MFI и пользуются особой популярностью у пользователей техники Apple, прекрасно сочетаясь с ней по стилю и функциональным возможностям. Бренд одним из первых начал выпускать продукцию с разъемом Type-C.

Механические беспроводные клавиатуры Satechi SM1 Slim Mechanical Backlit Bluetooth Keyboard совместимы с macOS и Windows: в комплекте к ним прилагаются настраиваемые клавиши, которые можно заменить в соответствии с системой. Клавиатуры поддерживают одновременное подключение к четырем устройствам, легко переключаются между ними с помощью одной кнопки. Благодаря регулируемой высоте ножек наклон снижается нагрузка на кисть. Клавиатуры оснащены 14 режимами подсветки и имеют русскую раскладку.

Новинки аксессуаров Satechi уже в продаже

Различные конфигурации хабов подойдут для расширения рабочего пространства и подключения дополнительных устройств. Модель хаба Satechi 4-in-1 USB-C Slim Multiport Adapter 4K оснащена четырьмя портами: 4К HDMI (60 Гц), USB-C PD и двумя портами USB-A 3.2 Gen 2. Она совместима с множеством популярных устройств и операционных систем, может обеспечивать быструю зарядку через порт USB-C до 100 Вт, обладает молниеносной скоростью передачи данных до 10 Гбит/с. Похожие модели Satechi 6-in-1 USB-C Slim Multiport Adapter и Satechi 7-in-1 USB-C Slim Multiport Adapter with Ethernet предлагаются с шестью и семью портами соответственно, последняя модель оснащена мощным сетевым портом Gigabit Ethernet для особо стабильного соединения. Таким же портом обладает модель Satechi 4-in-1 USB-C Hub with 2.5 Gigabit Ethernet с четырьмя выходами. Хабы Satechi Mobile XR Hub with microSD — портативные варианты со встроенным кардридером. С помощью них можно подключить мобильное устройство к очкам дополненной реальности XR, использовать их для расширения возможностей дисплея планшета или ноутбука. Хаб Satechi 13-in-1 USB-C Triple Display Multiport Adapter оснащен 13 портами, поддерживает три дисплея с помощью Multi-Stream Transport (MST) на устройствах Windows и может максимально расширить рабочую зону.

Широкий выбор зарядных устройств Satechi включает в себя модели для автомобильной зарядки (беспроводное автомобильное зарядное устройство Satechi Qi2 Wireless Car Charger), беспроводные зарядные станции для рабочего стола (зарядная станция Satechi Qi2 Trio Wireless Charging Pad с одновременной зарядкой iPhone, AirPods и Apple Watch), подставки (зарядное устройство-подставка Satechi 2-in-1 Foldable Qi2 Wireless Charging Stand).

Новинка в ассортименте внешних корпусов для подключения SSD-накопителя Satechi Mini

NVMe SSD Enclosure небольшого размера подойдет для путешествий и командировок. Устройство поддерживает кодек Apple ProRes Log на iPhone серий 15 и 16 — высококачественный видеоформат, который расширяет возможности съемки и редактирования и идеально дополнит арсенал блогера, фотографа или видеографа.

В наличии также аксессуары Satechi премиального качества: коврики для компьютерных мышей и рабочего стола из экокожи в разных цветах, кабели, подставки-картхолдеры для смартфона.