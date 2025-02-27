Navicon: западные поставщики BPM не смогут вернуть долю рынка

Системный интегратор и разработчик Navicon оценил текущее состояние российского рынка BPM и перспективы возвращения зарубежных BPM-поставщиков. По прогнозам компании, серьезных изменений в расстановке сил в этом сегменте ожидать не стоит. В случае возвращения западных игроков их доля на рынке может достичь лишь 15-30% в перспективе трех-пяти лет, в то время как до 2022 г. она оценивалась в 50-70%. Тем не менее, многие иностранные разработчики ПО, вероятнее всего, будут рассматривать перспективы возобновления работы в России. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

Для глобальных BPM-вендоров Россия всегда была хоть и не первым, но достаточно значимым рынком. В стране были представлены такие крупные игроки с собственными BPM-продуктами, как Pega, Oracle, IBM, SAP, Appian и др. По разным оценкам, до 2022 г. их доля на рынке достигала от 50 до 70%. В 2022-23 гг. большинство из них объявило о приостановке деятельности в России, причем в ряде случаев были заморожены действующие контракты, а пользователи отключены от облачных продуктов и поддержки.

На рынке BPM, в отличие от других бизнес-критичных сегментов, уже на тот момент было представлено несколько отечественных игроков с достаточно зрелыми и востребованными ИТ-решениями: ELMA, Digital Design, Polycode, Comindware, Naumen и др. Поэтому после ухода из России западных поставщиков сегмент достаточно быстро адаптировался к изменениям. На протяжении последних трех лет рынок BPM показывал стабильную динамику роста в среднем на уровне 20% год к году.

Рост отечественного BPM-сегмента был связан в первую очередь с необходимостью импортозаместить программное обеспечение. Повышение спроса на отечественные BPM решения и, как следствие, усиление конкуренции на рынке привели к росту качества отечественных инструментов.

На сегодняшний день российский рынок BPM систем — зрелый, состоявшийся, со своими лидерами. И западные игроки в случае возвращения в страну столкнутся с целым рядом трудностей. Прежде всего, это отсутствие доверия и поддержки со стороны как клиентов, которые ранее в одночасье лишились доступа к бизнес-критичным корпоративным приложениям, так и со стороны интеграторов.

Российские интеграторы, которые долгие годы выстраивали взаимодействие с западными поставщиками, потеряли большую часть продуктового портфеля после их ухода. Выжили те, кто занимался внедрением не только западных решений, или же те, кто быстро сумел переориентироваться на российских производителей. Моновендорные или недостаточно гибкие компании были вынуждены сворачивать целые направления бизнеса. Никто не может гарантировать отсутствие нового геополитического шока и повторного введения санкций, поэтому для отечественных игроков риски слишком высоки. Вряд ли они полностью откажутся от работы с западными вендорами, но такое сотрудничество скорее всего будет второстепенным, как когда-то это было с отечественными поставщиками.

Со стороны государства также заметен фокус на поддержку именно российского ИТ-сектора, в том числе путем льгот, грантов и субсидий. Более того, уже прозвучали заявления о том, что для компаний, возвращающихся в Россию, будет поставлен ряд условий. Все это не создаст существенных препятствий для зарубежного бизнеса, но даст российским ИТ-поставщикам определенные преимущества.

Кроме того, зарубежные компании с большой долей вероятности столкнутся со сложностями в процессе восстановления цепочек поставок, поддержки клиентов и технической инфраструктуры — все это потребует от них значительных ресурсов и инвестиций. И это — в условиях финансовых рисков, связанных с нестабильностью валютного курса, инфляцией и динамично меняющимся рынком.

Многие зарубежные ИТ-игроки могут столкнуться с трудностями в поиске кадров. Дефицит ИТ-специалистов в стране по-прежнему оценивается в пределах от 500 тыс. до 1 млн человек. Также за три года, что западные компании развивали ИТ-продукты по собственной траектории, многое изменилось. В результате может возникнуть необходимость дополнительно потратить ресурсы на обучение специалистов работе с современными зарубежными решениями, с учетом актуальных изменений.

«Несмотря на сложившуюся ситуацию, на мой взгляд, многие BPM-вендоры действительно будут рассматривать перспективы возвращения в Россию в ближайшие годы. И это логично: чем дольше они находятся вне рынка, тем дороже потом будет на него вход. Тем не менее, даже при условии возобновления их работы в регионе они уже не смогут занять тех же позиций, что раньше. Доверие к западным поставщикам утеряно, а российский бизнес все это время вкладывался в развитие технологически независимого и надежного контура ИТ. Поэтому скорее всего их доля ограничится 15-30% в перспективе трех лет, в зависимости от того, как быстро и успешно они смогут адаптироваться к новым условиям и начать конкурировать с местными игроками», — сказал Илья Народицкий, директор по консалтингу Navicon.