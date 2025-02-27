МТС разогнала интернет на новом участке автотрассы М-5 «Урал» в обход Ульянино и Непецино

ПАО «МТС» улучшила качество мобильной связи на новом участке М-5 «Урал» в обход поселка Непецино и села Ульянино в Московской области, движение по которому открылось осенью 2024 г. На новой дороге обеспечено стабильное покрытие сигнала и доступ к скоростному интернету до 110 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новый 21-километровый четырехполосный участок М-5 «Урал» «Ульянино – Непецино» проходит по территории Раменского, Воскресенского и Коломенского районов Московской области. Автомагистраль стала продолжением обхода Бронниц, который построили в 2014 г. Бессветофорный участок разгрузил Новорязанское шоссе и вывел транзитный поток транспорта из ближайших населенных пунктов – Татаринцево, Степанщино, Старниково, Ульянино и Никитское в Раменском, а также Непецино в Коломне. С открытием движения по новой автомагистрали водители сократили время в пути и стали быстрее добираться из Луховиц до Москвы в часы пик.

Для улучшения качества связи на новом участке автомагистрали МТС задействовала современное оборудование и перераспределила частоты на действующих базовых станциях на прилегающих территориях, включая семь путепроводов, четыре моста и две транспортные развязки. В результате клиенты компании могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 110 Мбит/с и звонить, в том числе с использованием технологии VoLTE. Средняя скорость мобильного интернета на участке в сети МТС составляет 42 Мбит/с.

«Новорязанское шоссе – основная транспортная артерия, соединяющая юго-восток Подмосковья со столицей, является частью транспортного коридора «Запад-Восток», по которой ежедневно проезжает более 120 тыс. водителей. Наша задача при открытии новых дорог – обеспечить бесшовное покрытие, стабильную связь на всех транспортных магистралях Московского региона, чтобы наши клиенты могли свободно общаться и пользоваться интернетом не только в любом месте, но и находясь в пути», — сказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.