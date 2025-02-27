«МегаФон» разогнал скорость 4G в пяти районах Забайкалья

Жители девяти населенных пунктов Забайкалья могут быстрее решать рабочие и бытовые вопросы, с легкостью загружать страницы в интернете и звонить по мобильной связи. «МегаФон» провел модернизацию базовых станций в Оловяннинском, Читинском, Александрово-Заводском, Борзинском и Петровск-Забайкальском районах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора установили дополнительное оборудование на действующих базовых станциях в поселках Ясногорск и Мирная, селах Баляга, Шишкино, Старый Акатуй, Хада-Булак, Хохотуй, Бургень и Бутунтай. В этих населенных пунктах проживают почти 17 тыс. человек. При этом население самого малого из них не более 200 сельчан.

Проведенные работы позволили увеличить емкость сети оператора: использовать интернет одновременно и без «зависаний» получится у большего числа абонентов «МегаФона». Скорость передачи данных позволит за считанные минуты скачать «тяжелые» игры или приложение на смартфон, смотреть видео в высоком разрешении и прямые эфиры в соцсетях без помех и задержек.

В поселениях есть школы, детские сады, библиотеки, дома и центры культуры. Благодаря быстрому 4G работникам этих учреждений стало проще готовиться к занятиям и организовывать активности для местных жителей. Школьники могут искать полезную информацию, читать электронные книги, слушать лекции, а родители – включать дошколятам развивающие мультфильмы.

В зоне действия обновленных базовых станций находятся локации с повышенным абонентским трафиком – небольшие фермы и сельскохозяйственные производства, кооперативы, пожарные станции, почтовые отделения, государственные и медицинские учреждения, а также крупнейшая в регионе Харанорская тепловая электростанция.

Улучшения качества сети также почувствовали пассажиры и работники железной дороги, которая проходит через Ясногорск, Балягу, Хада-Булак, Хохотуй и Мирную. Во время остановок на станциях абоненты «МегаФона» могут звонить по видеосвязи, отправлять сообщения в семейный чат или решать другие срочные вопросы.

Помимо местных жителей мобильным интернетом активно пользуются абоненты «МегаФона» из других российских регионов – дальнобойщики и автомобилисты, чей путь лежит через трассы «Байкал», Баляга — Ямаровка и Чита – Забайкальск. «Карты» на телефоне будут оперативно обновлять для них маршрут. А туристы, приехавшие познакомиться с богатой историей края и посмотреть на природные красоты, теперь могут быстрее делиться в интернете впечатлениями от путешествия.

«Жители этих населенных пунктов активно генерируют онлайн-трафик. Только в январе они «прокачали» на 42% больше гигабайт мобильного интернета, чем за аналогичный период прошлого года. Также год к году увеличился на 56% объем голосового трафика в сетях четвертого поколения. Понимая, что в будущем эта тенденция продолжится, мы заблаговременно обновляем телеком-инфраструктуру. В 2024 г. наша компания провела в регионе более 50 технических мероприятий», — сказала директор «МегаФона» в Забайкальском крае Мария Крылова.