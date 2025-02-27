Голосовой ввод, разработанный ЦРТ, оптимизировал более 20% времени специалистов ООО «Вега-ГАЗ»

Группа компаний ЦРТ реализовала проект по внедрению голосового ввода в ООО «Вега-ГАЗ» — российской компании, которая интегрирует системы автоматики на объекты топливно-энергетического комплекса страны. В основе проекта — платформа Voice2X, которая является фундаментом для интеграции голосового ввода в любые бизнес-процессы. ИИ-решение экономит более 20% времени операторов, которые ранее заносили данные вручную.

Петр Кореньков, заместитель начальника управления АСУ ТП, ООО «Вега-ГАЗ»: «С внедрением Voice2X ряд специалистов ООО «Вега-ГАЗ» заполняют формы, документы, e-mail с помощью голоса. Решение преобразует голос в текст, упрощая работу с данными, помогает избегать ошибок, экономит более 20% времени, увеличивает производительность труда. Среди преимуществ — понимание специализированных терминов, аббревиатур и сокращений, автозамены. При произнесении аббревиатуры АСУТП система за секунду внесет в документ полную расшифровку. Есть возможность назначать синонимы — при проговаривании термина или жаргонизма в документе отразится корректная фраза. Решение устанавливается onprem — в защищенный контур, что позволяет заботиться о сохранности данных и безопасности, и, в отличие от облачных решений, не тарифицируется по количеству введенных символов, что влияет на экономическую эффективность. Мы планируем рассмотреть масштабирование решения, его интеграцию в большее количество бизнес-процессов».

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ: «Промышленные предприятия имеют высокие стандарты ведения документов, при этом зачастую работа ведется в условиях критичных температур, пыли, занятости рук. В результате ручного заполнения документов замедляется отражение актуальной информации в корпоративных системах, блокируется возможность быстрого принятия управленческих решений, голосовой ввод помогает решить эти вопросы. Voice2X поддерживает работу в сложной акустической обстановке, работает в условиях промышленного шума. Пилотные проекты демонстрируют, что решение может увеличить скорость выполнения типовых операций в два раза и мы продолжаем работу для распространения голосового ввода на все новые индустрии».

Платформа Voice2X — полностью российская разработка, может применяться для составления отчетов о происшествиях, аудита, инспекционных мероприятий и инвентаризации. С системой можно общаться на естественном языке: давать команду открыть вкладку или форму, а при заполнении документов система верифицирует введенную информацию и может дать сигнал, если введенные параметры отклоняются от норм. Заложенная логика позволяет адаптировать решение под спектр специфических задач.